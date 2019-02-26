0553 313 94 23

Başkan Günaydın: “Biz seçim adamı değiliz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, adayların ‘seçim yaklaşınca yatırım yapıyor’, ‘asfalt yapmak önemli değil’ şeklindeki eleştirilerine cevap verdi.

26 Şubat 2019 Salı 17:19
Başkan Günaydın: “Biz seçim adamı değiliz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, adayların ‘seçim yaklaşınca yatırım yapıyor’, ‘asfalt yapmak önemli değil’ şeklindeki eleştirilerine cevap verdi.


Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün Mehmet Tönge Mahallesi’nde başlattığı altyapı ve asfalt çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Altyapısı yenilenen mahallede asfalt çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde belediye meclis üyesi adayları ile birlikte mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.



Mehmet Tönge’ye 100 bin metrekare asfalt döküldü


Başkan Günaydın, kış gününde olunmasına karşın yüksek bir randumanla çalışarak Mehmet Tönge Mahallesinin asfaltların döküldüğünü kaydetti. Şu ana kadar 600 kamyon bitüm döktüklerini ve mahallede 100 bin metrekarelik bir asfalt çalışmasının gerçekleştirildiğine değinen Günaydın, “Mahallemizin bir ucundan başladık, diğer ucuna kadar bitirdik. Daha öncede bahsetmiştim. Bu iş bu zamana kalmayacaktı, DSİ’miz bu mahallede bir kanal çalışması yapması gerekliydi. İhalesini yapmıştı, yapınca tekrar bekledik, ancak daha sonra ihale kaldırıldı. Yani sel olayını önleyecek olan o kanalımız yapılamadı. Bizde bunun karşısında çalışmalarımızı başlattık, belki bitmesi bir riskti. Cesaretle çalışmalarımızı sürdürdük. Havaların soğuması nedeniyle bir süre çalışmalara ara vermiştik, bu esnada mahalle sakinlerimiz biraz tepki göstermişti. Şu anda altyapıları, stabilize çalışmalarıyla birlikte mahallemizde asfalt çalışmalarını da bitiriyoruz. Yine mahallede bin kamyona yakın stabilize çalışması gerçekleştirdik. Bir belediyenin belki bir yılda bitirebileceği bir işi biz bir kış günlerinde bitirdik. Mahallemiz trafik çizgilerine kadar yapıldı. Mahalle sakinlerimize ve Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.



“Biz seçimle değil, işimizle yarışıyoruz”


Günaydın, başkan adaylarının ‘seçim yaklaşınca yatırım yapıyor’, ‘asfalt yapmak önemli değil’ yönündeki eleştirilerine de cevap verdi. Günaydın, “Biz seçimle yarışmıyoruz, biz işimizle yarışıyoruz. Zannetmesinler ki, seçime yetiştiriyor. Biz seçim adamı değiliz. 5 yıldan buyana gece-gündüz çalışan insan bunu seçim yatırımı mı kabul eder, hayır. Bizim yatırımımız 5 yıldan buyana gece-gündüz çalışmamız demektir. Devletimiz 15 yılda beldelerimize, şehre giriş çıkışlarına 120 km yol yapmış. Bizi takdir etsinler ki, bin 350 kilometre şehrimize asfalt yaptık. ‘asfalt yapmak önemli değil’ diyen beyhude insanlarımız var. Onlara da bu işaret olsun. Bu çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.



Başkana hizmet teşekkürü


Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal da, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür etti. Uysal, “Belediyemiz bu kış gününde mahallemizin altyapısı ile birlikte asfaltını yaptı. Mahallemizdeki asfalt çalışmalarını uzun bir süredir bekliyorduk, bunun olmamasının sebebi ise DSİ’nin bizi oyalaması. 5 yıldır oyaladı. Drenajları yapmadığı için belediye buraya giremedi, sonunda DSİ bunu ödenek yetersizliğinden dolayı yapamayacağım demesi üzerine sağ olsun başkanımız mahallemizin asfaltını altyapısı ile birlikte yaptı. Bu çalışmalarından dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım!
    1. Komünist Başkan Fatih Mehmet..
    2. Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı
    3. AP'den yeni telif hakları kurallarına..
    4. Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    5. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    6. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    7. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    8. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    9. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    10. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    11. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    12. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    13. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    14. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    15. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    16. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    17. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    18. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    19. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    20. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    21. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    24. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    25. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    26. Aliağa’da temizlik mesaisi
    27. Bağ evi çıkan yangında kül oldu
    28. Şırnak yerel seçim anket sonuçları..
    29. Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
    30. İstanbul Havalimanı için flaş karar! 7..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!