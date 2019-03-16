Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini Andı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kazandığı destansı bir zaferdir” dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarih sahnesinde hiçbir ülkenin boyunduruğu altında yaşamayan Türk Milleti, 18 Mart 1915 yılında büyük bir zafere imza atarak, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de o destansı ateşi yakmıştır.Tarih boyunca bağımsızlığına düşkünlüğü ile bilinen Türk Milleti, her türlü zorluğa karşı durmuş, kanı, canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiştir. Kurtuluş savaşında verdiği büyük mücadelede erkeği ile omuz omuza cephedeki yerini alan Türk Kadını da düşmana karşı silahı ile çarpışarak, cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, silah ve giyecek imal ederek vatanın kurtuluşunda ve bugünlere ulaşmamızda hak sahibi olmuştur. Bugünde bize düşen Türkiye Cumhuriyetini, vatanını, bayrağını korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümünde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle,başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum”