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Başkan Gümrükçü’den iki mahallede şafak mesaisi

Makamını mahallelere taşıyarak vatandaş buluşmalarını gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bir yandan da şafak mesaisine devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:11
Başkan Gümrükçü’den iki mahallede şafak mesaisi

Makamını mahallelere taşıyarak vatandaş buluşmalarını gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bir yandan da şafak mesaisine devam ediyor. Başkan Gümrükçü, sabah 06.00’da mahalle muhtarları ve başkan yardımcıları ile birlikte Balatçık ve Ahmet Efendi mahallelerine gitti, işe giden vatandaşlarla görüştü, esnaf ziyaretinde bulundu.


Birlikte yönetim ve vatandaşla yoğun iletişim anlayışı ile hizmet üreten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü,saha çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam etti. Başkan Gümrükçü, sabah 06.00’da önce Balatçık Mahallesinde belediye başkan yardımcıları Ali Rıza Koçer, Barbaros Kiriş, Muharrem Aslan, Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu ile bir araya geldi.



Balatçık sokaklarında


Balatçık sokakları ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi civarında incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü hem sorunları yerinde tespit etti hem de vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarla selamlaşan Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin iyi dilek ve taleplerini dinledi. Başkan Utku Gümrükçü’yü sabah saatlerinde karşılarında gören Çiğlililer ise "İlk kez bu saatte bir belediye başkanını sokaklarda görüyoruz. Çok mutlu olduk” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.



Ahmet Efendi Mahallesi’ni gezdi


Başkan Gümrükçü’nün bir sonraki durağı ise Ahmet Efendi Mahallesi oldu. Başkan Gümrükçü ve başkan yardımcıları, Muhtar Ferman Kaya ile birlikte mahalleyi sokak sokak gezdi, esnafa hayırlı işler dilediler. Muhtar Ferman Kaya, mahallenin eksiklerini dile getirip, taleplerini Başkan Gümrükçü’ye iletti. Başkan Gümrükçü ayrıca taksi durağındaki taksicilerle de sohbet etti.



“Her zaman halkın içinde olacağım”


Seçim öncesinde halkın içinde olma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Gümrükçü, sorunlara halkla birlikte çözüm bulmak istediklerini söyledi. Bir yandan mahallelerdeki vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:"Mahallelerde şafak mesaimiz devam ediyor. Erken saatlerde başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımızla birlikte sokakları geziyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Öte yandan makamımızı mahallelere taşımaya, halkımızla birebir buluşmalara devam ediyoruz. Ayrıca başkan yardımcılarımız da daha teknik bir çalışma yürütüyor ve kamu kurum ve kuruluşlarının öneri ve taleplerini alıyor. Açıkçası birçok koldan Çiğli’nin röntgenini çekiyoruz. Bu çalışmaların sonucunda stratejik planımızı hazırlayıp, hizmetlerimizi üreteceğiz. Birlikte yönetim anlayışı ile Çiğli’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:11
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