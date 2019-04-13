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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Gültak’tan personele: “Sizlerden tek isteğim; hızıma ayak uydurmanız”

31 Mart seçimlerinde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen ve itiraz sürecinin ardından 11 Nisan Perşembe günü mazbatasını alarak koltuğuna oturan Mustafa Muhammet Gültak, ilk toplantısını belediye personeli ile yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
Başkan Gültak’tan personele: “Sizlerden tek isteğim; hızıma ayak uydurmanız”

31 Mart seçimlerinde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen ve itiraz sürecinin ardından 11 Nisan Perşembe günü mazbatasını alarak koltuğuna oturan Mustafa Muhammet Gültak, ilk toplantısını belediye personeli ile yaptı. Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Gültak, “Sizlerden tek isteğim; hızıma ayak uydurmanız” dedi.


Belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, personelin yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürler de katıldı. Toplantıda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz halkının teveccühü ile seçimi kazanarak görevi devraldıklarını, Akdeniz ilçesinde artık yeni, hızlı ve kesintisiz bir hizmet döneminin başlayacağını söyledi. Kapısının her zaman ve herkese açık olduğunu belirten Gültak, 5 yıl il başkanlığı, 1 dönem de milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, “Hayatımdaki en kutsal konulardan bir tanesi de ekmek mücadelesidir. Hayatım boyunca hiçbir zaman kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Şunu bilmenizi istiyorum; biz burada Akdeniz’de yaşayan insanlarımıza başkan değil, hizmetkar olmaya geldik” diye konuştu.



“Akdeniz’in geri kalmışlığını ortadan kaldıracağız”


“Tek amacımız, Akdeniz’in geri kalmışlığını ortadan kaldırmak, Akdeniz’de güzel projelere hep birlikte imza atmak ve Akdeniz’de yaşayan herkesi kucaklamaktır” diyen Gültak, 5 yıl boyunca da bunu yapmaya çalışacağını dile getirdi. Gültak, “İnsanların savundukları siyasi partileri, dili veya mezhebinin farklı olması beni ilgilendirmez. Hepsi benim için eşit mesafededir. Dolayısıyla ben sadece hizmet etmek istiyorum. Tabi ben tek başıma bir şey yapamam. Bu yükün altına birlikte gireceğiz. Bizler bir orduyuz. Ben sadece sizlerin kaptanlığını yapacağım” ifadelerini kullandı.


Temel felsefesinin ‘herkese eşit mesafede durmak ve eşit hizmet vermek’ olduğunun altını çizen Gültak, şöyle devam etti: “Sizlerden de tek isteğim yüzünüzün devamlı gülmesidir; gelen insanlarımıza tebessümle yaklaşmanız ve onlara güler yüz göstermenizdir. İşi olmayacaksa bile güler yüzle anlatacağız. Hiç kimseyi ötelemeyeceğiz. Belediye personeli olarak sizlerden bir diğer isteğim de mesai saatlerine dikkat etmenizdir. Sorun veya sıkıntınız olduğunda rahatlıkla yanıma gelebilir, benimle paylaşabilirsiniz.”



“Sizlerden isteğim hızıma ayak uydurmanız”


Hiçbir yöneticinin başarıyı tek başına elde etmesinin mümkün olmadığını da vurgulayan Gültak, ekip ruhunun önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Temel felsefemiz; hizmet. Sizlerden isteğim hızıma ayak uydurmanız. Güler yüz, iyi bir hız ve iyi bir tempo. Makamda pek oturmayacağım, sürekli sahada, çalışanlarımız ve halkımızla bir arada olacağım. Hep birlikte başarılı, iyi ve güzel bir 5 yıl geçireceğimize inanıyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolları. Nasıl bir belediyecilik yaptığımızı da herkes biliyor. Şundan emin olun ki, yakın zamanda tüm Mersin ve Akdeniz de bunu yaşayarak görecek. Tek hedefim başarıdır, Akdeniz’e hizmettir. Başarıya giden yolda da güçlü ve kararlı bir ekip istiyorum. Bu anlamda da sizlere güveniyor ve teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin.”

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
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