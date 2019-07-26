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Başkan Gültak’tan Arbel’e ziyaret

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Arbel A.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:54
Başkan Gültak’tan Arbel’e ziyaret

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Arbel A.Ş’yi ziyarette bulundu.


31 Mart yerel seçimlerinde Akdeniz Belediye Başkanlığına seçilen, Gültak Arbel A.Ş Onursal Başkanı Mahmut Arslan ve Kurucu Başkan Hasan Arslan’ı makamında ziyarette bulundu. Ziyarette fabrikayı gezerek incelemelerde de bulunan Gültak, "Ülkemize ve bölgemize bu kadar büyük tesisleri ve imkanları ile katma değer katan, ayrıca şehrimizin istihdam konusunda lideri olan bu aileyi ziyaret etmenin heyecanın yaşıyorum. Bölgemize yaptıkları katkılar gerçekten çok büyük, Cenab-ı Hak mahcup etmesin ve inşallah Mersin’e ve Akdeniz’e güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerine inanıyor, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


Mahmut Arslan ise Başkan Gültak’ın ziyaretlerinden ötürü memnun kaldıklarını ve yeni görevinde başarılı olmasını temenni etti.


Hasan Aslan da seçimi kazanmasından dolayı Gültak’ı tebrik ederek, "Zaten kendisini şahsen hem şehir tanır hem de biz tanırız. Benim bildiğim kısa zamanda güzel işlere imza atmış olmasıdır. Kendisinin bu işi gönül işi olarak yaptığını biliyoruz. Bu uğurda başarılarının devamını diliyor, fabrikamızı ziyaretinden ötürü de kendisine ve yönetimine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:54
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