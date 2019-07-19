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Başkan Gültak: "Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’de ve Akdeniz’de farkındalık oluşturacak bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini ifade ederek, "Değişim ve dönüşümün önünde engel olan sıradanlığın ve eski klasik anlayışların üstüne çıkacağız.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:56
Başkan Gültak: "Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’de ve Akdeniz’de farkındalık oluşturacak bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini ifade ederek, "Değişim ve dönüşümün önünde engel olan sıradanlığın ve eski klasik anlayışların üstüne çıkacağız. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız" dedi.


Akdeniz Belediyesi’nde, ’stratejik planlama ve 2020-2024 stratejik plan hazırlıkları’ kapsamında eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Toplantıda personele hitap eden Başkan Gültak, gönül belediyeciliği şiarıyla, geçmiş yönetimlerden farklı bir belediyecilik anlayışı uygulayacaklarının altını çizdi. Zamanı etkin kullanmanın önemine değinen Gültak, "Zaman en önemli şey, çok verimli kullanacağız. Hayat çok hızlı akıyor ve geri gelmiyor. İşte bu nedenle stratejiye önem veriyoruz, bu eğitimleri yapıyoruz. Çünkü 5 yıl sonra, ‘vah, ben bunları neden yapmadım’ demek istemiyorum. Başarıya ve hedeflere ulaşmanın yolu, planlama yapmak ve çok çalışmaktır. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Tek isteğim potansiyeliniz ve gücünüzü ortaya çıkarıp işinize odaklanmanız, işleri zamanında yapmanız ve güler yüzlü olmanızdır. Akdeniz halkı bana bir misyon yükledi. Sizler de bu misyonun parçasısınız. Sadece Gültak ve başkan yardımcıları olmaz. Tek başına hiçbir şey başaramazsınız. Tüm başkan yardımcıları ve müdürler çok iyi koordine olacaklar. Kafalarında devamlı proje ve hizmet üretecekler. Tıpkı sağlık kuruluşlarında olduğu gibi belediyelerde de mesai kavramı olmaz. Belediyeler 7/24 vatandaşa hizmet vermekle yükümlüdür. Akdeniz’de bir değişim, bir yenilenme başladı. Bunu da hep birlikte başardık" diye konuştu.


Akdeniz’in hizmet anlamında çok geri kaldığını kaydeden Gültak, bu açıdan zamanı verimli ve etkin kullanarak hizmet-proje üreteceklerini ve hızla hayata geçireceklerini vurguladı.Akdeniz’de gönül belediyeciliğini hakim kılacaklarının altını çizen Gültak, "Dili, dini, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun tüm insanlarımıza dokunacağız, onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Çalışkanlık, dürüstlük ve güler yüzle aşamayacağımız güçlük yoktur. Yeter ki iyi niyetli olalım. Gününde bitecek işleri aynı gün bitireceğiz. Yarına kalan işler için not alıp takip edeceğiz. Çünkü Akdeniz halkı bizlerden hizmet bekliyor. Özellikle sosyal alandaki projelerle kadınlar ve gençlerimize ulaşmak zorundayız. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.


Toplantı, stratejik plan eğitmeni Hasan Tahsin Kaya’nın sunumu ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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