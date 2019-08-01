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Başkan Gültak, parkta vatandaşlarla çay içti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, akşam saatlerinde gittiği Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında, çocuklarıyla birlikte dinlenen vatandaşlarla sohbet ederek, yer sofrasında çaylarını içti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Başkan Gültak, parkta vatandaşlarla çay içti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, akşam saatlerinde gittiği Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında, çocuklarıyla birlikte dinlenen vatandaşlarla sohbet ederek, yer sofrasında çaylarını içti.


Başkan Gültak, baştan sona yenilenerek masal kahramanları diyarına dönüşen Ümit Yaşar Oğuzcan Parkını ziyaret etti. Parkı gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Gültak, park içindeki havuzun üzerine kurulu köprüden, havuz suyunun ışık ve müzikle adeta dans ettiği anları da izledi. Parka gelen vatandaşlarla sohbet eden Gültak, dile getirilen talepleri de dinledi. Vatandaşları kırmayarak davetlerine katılıp çaylarını içen Gültak, özellikle bebekler ve küçük çocuklarla yakından ilgilendi.



“Kendinizi Hong Kong veya Dubai’de hissedebilirsiniz”


Gültak burada yaptığı açıklamada, “Havuzda, müziğin sesiyle dans eden ışıl ışıl suları görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü var burada. Kendinizi Hong Kong veya Dubai’de hissedebilirsiniz. Mersin’de başka yerde böyle bir park yok. Farklı müziklerle suya dans ettirip vatandaşlarımızı hem serinletiyor hem de güzel bir hava oluşturuyoruz” dedi.


Ümit Yaşar Oğuzcan Parkının, 18 bin metrekare alana sahip olduğunu, içinde 142 metre uzunluğunda havuz bulunduğunu kaydeden Başkan Gültak, “Parkımızda 2 basketbol sahası ve tenis kortunun yanı sıra masal kahramanları heykelleri de yer alıyor. Çocuklarımızın eğlenip oyunlar oynayabilecekleri oyun grupları da var. Parkın hemen yanında da futbol sahamız yer alıyor. Şehrimizin nefes aldığı bu parkı, Akdeniz Belediyesi olarak yenileyip vatandaşlarımıza kazandırmaktan dolayı çok memnun ve gururluyuz. Burada, müzik eşliğinde dans eden rengarenk suları seyredebiliyorsunuz. Bu parkın daha büyüğünü ve daha güzelini inşallah kentimize kazandıracağız. Çünkü Akdeniz ve Mersin, bütün güzelliklere layıktır” ifadelerini kullandı.


Başkan Gültak, konuşmasının ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte havuzun kenarına oturarak, bir süre müzik eşliğinde dans eden ve renk değiştiren suyu izledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
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