Başkan Gültak, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilk iftarını Şevket Sümer Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı.

Akdeniz Belediyesi tarafından, okul bahçesinde organize edilen iftar yemeğine, 7’den 70’e her yaştan çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başkan Gültak da belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlarla birlikte, ilk iftarda vatandaşları yalnız bırakmadı.

Kuran tilaveti ve dualarla başlayan iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Başkan Gültak, “Rabbim orucunuzu kabul etsin, sonunu getirsin, bayramı göstersin inşallah. Ramazan ayının ilk iftarında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu buluşmaya katkı sunan hayırsever kişi ve kurumlarımıza bir kez daha teşekkür eder, hayırlarının Allah katında kabulünü temenni ederim. İftarımıza katılan siz değerli vatandaşlarımıza da sıhhat, afiyet ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Akdeniz’de her gün 6 bin kişilik iftar sofrası kurulacak

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayı içinde 12 sabit noktada her gün 6 bin kişilik iftar sofraları kuracak. İftar sofrası kurulacak olan mahalleler şöyle: “Çay (Mahalle Evi), Çilek (23 Nisan İlkokulu), Özgürlük (Muhtarlık Yanı), Kazanlı (Kazanlı İlköğretim Okulu), Karacailyas, (Karacailyas Ortaokulu), Yeni Mahalle-Üç Ocak, (Zeki Sabah İlkokulu), Akdeniz Belediyesi merkez binası yanı, Turgut Reis-Kiremithane-Hamidiye, (Salim Yılmaz Anadolu Lisesi), Güneş, (Kıbrıs İlköğretim Okulu), Şevket Sümer (Ertuğrul Gazi Ortaokulu), Hal Mahallesi (İmam Gazali Ortaokulu) ve Huzurkent (Cumhuriyet Meydanı).