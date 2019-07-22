Başkan Gültak, hafta sonunu vatandaşlarla geçirdi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hafta sonunda 4 mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlar ve esnafla da buluşan Gültak, talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, her fırsatta mahalleleri ziyaret ederek hem ekiplerin çalışmalarını yerinde denetliyor hem de vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla bir araya geliyor. Gültak, bu hafta sonunda da başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Çamlıbel, Turgut Reis, Kazanlı ve Çay mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelen Gültak, belediyenin halihazırda gerçekleştirdiği hizmetlerle yakın zamanda hayata geçireceği proje ve çalışmaları anlattı. Mağdur durumdaki aileleri de unutmayan Gültak, Turgut Reis Mahallesinde yaşayan iki aileyi de evlerinde ziyaret etti; zaman içinde yıpranan evlerin boya, kapı ve pencerelerinin yenilenmesi için ekiplere talimat verdi.

“Vatandaşlarımızın görüş ve eleştirilerini dinleyeceğiz”

Gültak, Mersin Amatör Balıkçılar Derneği’ni de ziyaret etti, burada yapılan tadilat ve onarım çalışmalarını inceledi. Balıkçılarla sohbet ederek sorun ve isteklerini dinleyen Gültak, gerekli çalışmaların hızlandırılması için ilgili birimlere talimat verdi. Gültak, Çamlıbel esnafıyla da kahvaltıda bir araya geldi. Çamlıbel Projesi ve bölgede başlatılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Gültak, hizmet ve projeleri hazırlarken mahalleli ve esnafın fikir ve görüşlerini alacaklarını belirterek, Çamlıbel’i eski canlı ve hareketli haline kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Çay Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Gültak, sorun ve talepleri dinledi, mahalle evlerinde kurs gören 300 kadın kursiyere sertifikalarını takdim etti. Çocukları da unutmayan Gültak, küçüklerle sohbet ederek, oyuncak ve çikolata hediye etti.

“Halkımızla el ele verip güç birliği yapacağız”

Ziyaretleri hakkında bir değerlendirme yapan Gültak, her fırsatta mahalleleri ziyaret edeceğini, belediye ile mahalleler arasındaki bağı güçlendireceklerini vurguladı. Başkan Gültak, “Vatandaşlarımızla el ele verip güç birliği yaparak, Akdeniz’de yaşamı yeni baştan kurgulayan ve ilçemizi emin adımlarla geleceğe taşıyan bir bilinçle çalışacağız. Akdeniz’i; barışın, huzur, kardeşlik ve hoşgörünün hakim olduğu, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir kente dönüştürmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Dili, dini veya etnik kökeni ne olursa olsun kardeşliği, barışı, sevgiyi ve muhabbeti sağlayacağız, ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağız. Akdeniz’i insanların terk edip kaçtığı değil, bilakis yaşamak için tercih ettiği, daha temiz ve düzenli, park, yeşil alanları, kültürel ve sosyal tesisleriyle önce çıkan bir yerleşim bölgesine dönüştürerek, ilçemize yeni bir vizyon kazandıracağız” dedi.