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Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki ıslah çalışmaları 2 ay içinde tamamlanacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sel baskınları nedeniyle 2 yıl önce üzeri açılan ve bu nedenle ölümlerin yaşandığı Çavuşlu Deresi’nin Gündoğdu Mahallesinden geçen bölümünde DSİ’nin gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki ıslah çalışmaları 2 ay içinde tamamlanacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sel baskınları nedeniyle 2 yıl önce üzeri açılan ve bu nedenle ölümlerin yaşandığı Çavuşlu Deresi’nin Gündoğdu Mahallesinden geçen bölümünde DSİ’nin gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Gültak, Çavuşlu Deresi’ndeki ıslah çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi.


Başkan Gültak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, Devlet Su İşleri (DSİ) Adana Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, MESKİ ve TEDAŞ yetkilileri ile birlikte DSİ tarafından Çavuşlu Deresi’nin Gündoğdu Mahallesi’nden geçtiği bölümdeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Gültak, kurum yetkilileri ile toplantı yaptığını ve ıslah çalışmalarının hızlandırılıp 2 ay içinde tamamlanacağını belirterek, vatandaşların kötü kokudan, toz ve topraktan kurtarılacağını ifade etti.



“Dere üzerinde yaya köprüleri yapılacak, direkler kaldırılacak”


Dere boyunca yürüyerek olası tehlikeleri yerinde gözlemleyen ve vatandaşların dile getirdiği sıkıntıları dinleyen Gültak, mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu, yetkililerden çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını istedi. Daha sonra Gündoğdu Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Gültak, vatandaşların dile getirdiği sorunları dinledi. Belediye teknik ekibinden, vatandaşların mağduriyetine yol açmadan çalışmaların sürdürülmesi için DSİ yetkililerine gereken desteğin verilmesi talimatını veren Gültak, vatandaşların talebi üzerine, yaya trafiğinin fazla olduğu 2 veya 3 noktada köprü açılabileceğini, TEDAŞ’a ait 6 direğin de kaldırılarak çalışmaların hızlanacağını söyledi.



“Akdeniz’de göreve gelir gelmez çalışmaları hızlandırdık”


Bölgedeki incelemelerinin ardından esnafı da ziyaret eden Gültak, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Gültak, “Bu bölgedeki ıslah çalışmaları, belediyemiz yetki ve sorumluluğunda değildir. Ancak vatandaşlarımızın aylardır yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla yetkililerle bir araya gelerek toplantı yaptık. Seçimin ardından göreve gelmemizle birlikte burada süren çalışmalar hızlandı. Nitekim DSİ, 2 aya kadar deredeki çalışmalarını tamamlayıp buradan çıkacak. Ardından MESKİ üzerine düşen hizmetleri yerine getirecek. Kalan asfalt, peyzaj ve temizlik hizmetini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Akdeniz Belediyesi olarak, üzerimize düşen bir görev ve sorumluluk olursa biz de gereken çalışmaları yapacağız. En geç 2 ay içinde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyete büyük oranda son vereceğiz” dedi.



Deli Çay ıslah edilecek, yeni köprü yapılacak


Gültak ve beraberindeki DSİ bürokratları ile belediye yetkilileri, Çay Mahallesi’nden geçen Deli Çay etrafında da incelemelerde bulundu. Belediyenin koordinesi ve desteğinde Deli Çay’da ıslah çalışması başlatılacağını söyleyen Gültak, daha sonra DSİ Adana Bölge Müdürü Sarımehmet’ten, Deli Çay üzerinde yapılması planlanan köprü hakkında proje çizimi üzerinden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
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