Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy,Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Dini ve milli bayramların önemine vurgu yapan Başkan Gülsoy; “Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz; sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bu mübarek Ramazan Bayramının da, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum” dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ve mağfiret ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Bedenimizi ve ruhumuzu arındırdığımız Ramazan ayının ardından artık şimdişükretme ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı. Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alan bayramlar, toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamalarına vesile olan; sevgi, birlik ve barış günleridir. Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan bayramlarımız, insana özgü olumsuz tüm duyguları en alt seviyeye indirmekte; hoş görmek, affetmek, sevmek gibi ulvi duyguları ise en üst noktaya taşımaktadır. Bizler de bu müstesna günlere yakışır şekilde birlik ve dayanışmamızı arttırmalı, geleceğe inancımızı her koşulda korumalıyız. Çünkü toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bu bağları sağlam kılan da şüphesiz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, kederde ve sevinçte paylaşımcı olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir.Bu duygu ve düşüncelerle; üyelerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”