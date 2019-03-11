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Başkan Gülsoy’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
Başkan Gülsoy’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.


KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, "Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını destanlaştıran, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseriİstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ’Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız” dedi. Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak olan Türk Milleti’nin bağımsızlığa verdiği önemi, Mehmet Akif Ersoy’un her dizeye ilmek ilmek işlediğini vurgulayan Başkan Gülsoy, özgürlük ve bağımsızlığın Türk Milleti’nin karakterinde olduğunu ve bu yüce milletin varlığını kainatın sonuna kadar tam bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi. Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Korkma’, diye başlayan ve ‘Hakkıdır Hakk’a tapan Milletimin İstiklal’ diyerek son noktayı koyan Mehmet Akif Ersoy,tarihin her döneminde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı koyan Türk Milleti’nin, o günkü durumundan ziyade gelecekteki yani bugünkü durumunu ortaya koymuştur. Türk Milleti hiçbir zaman korkmamış, vatanını cennet bilmiş, nice canlar uğruna kazanılan topraklarda ezan sesini hiçbir zaman dindirmemiştir. Karakterinde özgürlük ve bağımsızlık olan bu millet, varlığını sonsuza kadar tam bağımsız olarak sürdürecektir.Milletimizin yükselen sesi olan İstiklal Marşı’nda 7’den 77’ye tüm insanımızın azmi, kararlılığı ve vatan sevgisi yer almaktadır. Milli Mücadele yıllarında yazılan Milli Marşımız, bu vatanın evlatlarının aynası olmuş, olmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 98.yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, . ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!’ diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum"

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
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