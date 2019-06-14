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Başkan Gülsoy’dan Babalar Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:50
Başkan Gülsoy’dan Babalar Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Gülsoy, “Geleneklerimize ve inancımıza göre ailenin temel direği olarak tanımlanan babalarımıza; aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkat, saygı gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol düşmektedir” dedi.


Babaların aile için saygı, sorumluluk, güven ve güvence sembolü olduğunu söyleyen Gülsoy, “Ailesi için her türlü fedakârlığı gösteren, bizlere yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğreten, gurur ve mutluluk kaynağımız olan babalarımız; yaşam deneyimleri ile çocukları için her zaman yol gösterici olarak, hayatın her alanında bizleri geleceğe hazırlamaktadır. Onların tecrübe ve özverileri, yaşamımız boyunca karşılaştığımız güçlüklerden çıkış yolunu gösteren ışık olmaktadır” ifadelerini kullandı.


Evlatlarından maddi manevi hiçbir desteği esirgemeyen babalara verilecek en büyük hediyenin, onlara hayırlı birer evlat olmaktan geçtiğini vurgulayan Gülsoy; “Babalarımız, çocuklarımızın en büyük kahramanıdır. Kahramanlarımızın ise en büyük hazinesi şüphesiz ki evladıdır.


Bu doğrultuda babalarımızın değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemeli; sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları başta olmak üzere, hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:50
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