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Başkan Gülsoy, Türk- Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Antalya’da düzenlenen Türk-Arap Odası (TAC) 3.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:40
Başkan Gülsoy, Türk- Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Antalya’da düzenlenen Türk-Arap Odası (TAC) 3. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.


TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TAC Eş Başkanı ve Arap Odalar Birliği Başkanı Mohammed Abdo Saeed ve Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Arabi’nin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Oda ve Borsa Başkanları da hazır bulundu.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un da aralarında yer aldığı heyet, toplantı öncesi gala yemeğinde bir araya gelerek ülkeler arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi. Heyet daha sonra M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Türk - Arap Odası Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Arap Ligi ülkelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.


Türkiye ile Arap dünyası arasında büyük bir ekonomik potansiyel olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Arap ligi, 400 milyonluk nüfusu ve 3 trilyon dolarlık yıllık üretimi ve 2,7 trilyon dolarlık dış ticaretiyle, büyük bir küresel ekonomik güç. Türkiye ise 80 milyon nüfusu ve 800 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasıyla, bu bölgenin en büyük, dünyanınsa 17. büyük ekonomisi. İnşaat, turizm, sanayi ve tarımsal üretim alanlarında dünyanın sayılı üreticiler arasındayız. Yıllık ihracatımız 170 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın yüzde 92’si sanayi ürünü. Sattığımız malların yarısından fazlası Avrupa ve ABD’ye gidiyor. Bu da Türkiye’deki üretimin kalitesini ve fiyat konusunda rekabetçi olduğumuzun en somut göstergesidir” dedi.


Toplantıyı değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türk - Arap Odası’nın, TOBB ve Arap Odalar Birliği ile 24 Kasım 2016’da imzalanan anlaşma sonucu kurulduğunu hatırlatarak; “Değerli Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 2 gün +ile iki ülke arasında sanayi, ticaret ve yatırımların öne çıkması adına yapılabilecekler hususunda görüşüldü..İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve turizme dair gelişmeler değerlendirildi. Her iki tarafta ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi adına yatırımlar konusunda çağrıda bulundu. Her fırsatta dile getirdiğim gibi yeni pazarlar bulunmalı, fırsatlar yatırıma dönüştürülmeli.Ülke olarak toplam dış ticaretimizin ancak yüzde 12’sini Arap ülkeleriyle yapıyoruz. Bu oranı daha yukarılara çıkarmalı, her alanda ticaret yapabileceğimiz ciddi bir potansiyele sahip bu pazarı değerlendirmeli, son dönemde dış ticarette yakaladığımız başarıyı daha da yukarılara götürmeliyiz” diye konuştu.


Toplantıya ev sahipliği yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Borsası’na ve toplantıda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Gülsoy, yaptığı çalışmalarla daima iş dünyasının yanında olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ayrıca teşekkür ettiğini, başarılı çalışmalarının devamını dilediğini iletti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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