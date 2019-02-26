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Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi Şurası’na Katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 9.

26 Şubat 2019 Salı 14:43
Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi Şurası’na Katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi Şurası ve İstihdam Seferberliği Toplantısına katıldı.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, ilgili bakanlıkların temsilcileri, üst düzey bürokratlar, sektör temsilcileri ve oda /borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen şurada, 21 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla yine TOBB’da düzenlenen Türkiye Şurası’nda alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilirken, istihdam toplantısında ise torba yasasında istihdamla ilgili yapılan değişiklikler ele alındı. Katıldığı toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Gülsoy, ev sahipliğinden dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek; “İlgili bakanlıkları ve iş dünyasını bir araya getiren iki önemli organizasyona katıldım. Öncelikle 7 bakanımız ve 61 özel sektör meclisi temsilcisinin bir araya geldiği Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, sektör temsilcileri olarak sorunlarımızı ve taleplerimizi doğrudan bakanlarımıza aktarma fırsatı yakaladık. Son aylarda hükümet tarafından yapılan uygulamalar iş dünyasını umutlandırmıştır. Geçtiğimiz ay yine TOBB’da yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardığımız sorunları bugün burada da dile getirdik. Sorunların ve ilgili çözüm önerilerinin hükümet tarafından en kısa sürede değerlendirileceğine inanıyorum” dedi.


2019 yılı İstihdam seferberliği toplantısının ses getireceğine inandığını ifade eden Başkan Gülsoy; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın çalışmaları ile başlayan istihdam seferberliği teşviklerinin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganı ile toplantıda başlatılan kampanyaya, Kayseri olarak her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizler umudumuzu kaybetmeden daima işimize sıkı sıkıya sarılarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Ülkemizin gücüne güç katmak için yine aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:43
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