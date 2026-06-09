Başkan Gülmez’den Rüşvete Karşı Net Mesaj “Kapımız Dürüstlüğe Açık”

AK Partili Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in göreve başladığı ilk günlerde attığı adımlar, ilçede yeni bir belediyecilik anlayışının hayata geçirildiğini ortaya koydu. Başkan Gülmez’in makam odasına ve belediye hizmet binasının girişine “Rüşvet alan veren melundur” hadis-i şerifini astırarak kamu yönetiminde dürüstlük ve şeffaflık ilkesine verdiği önemi açık şekilde ortaya koyduğu öğrenildi.

Göreve gelir gelmez belediye girişine ve makamına “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadis-i şerifini astıran Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bu tavrın belediyedeki yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu söyledi. Belediyeye gelen herkesin öncelikle bu yazıyla karşılaştığını belirten Gülmez, “Belediyeye gelen önce o yazıyla muhatap oluyor. Tavrımızı bilen kötü teklifte bulunamıyor. Bir defa bir kişiden örtülü mesaj aldım. Kapıyı gösterdim. ‘Git girişteki yazıyı oku, öyle gel’ dedim. Gitti, bir daha gelmedi” ifadelerini kullandı. Göreve başlarken ortaya koydukları iradeyi anlatan Gülmez, “Seçimi kazandığımız gün abdestimizi aldık, niyet beyanımızı yaptık. Menfaat isteyen varsa yolunu bizimle ayırsın dedik ve göreve başladık. Çünkü biz kadim bir medeniyetin evladıyız. Kötü şeyler bize yakışmaz” dedi. Şeffaf belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayan Başkan Gülmez, belediyedeki ihalelerin de açık ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Kamu kaynaklarının milletin emaneti olduğunu ifade eden Gülmez, tasarruf, hesap verebilirlik ve hizmet odaklı yönetim anlayışından taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Göreve geldiğinde belediyeyi ağır bir borç yüküyle devralan Gülmez yönetimi, önce mali disiplini sağlamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Eski yönetimden kalan 300 milyon lirayı aşkın borcun önemli bölümünü kısa sürede kapatan belediye, kaynaklarını faiz ve borç ödemelerine değil, doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönlendirmeyi başardı. Belediye yönetiminin gereksiz harcamaları azaltarak tasarruf politikalarını hayata geçirdiği, kamu kaynaklarının israf edilmeden halkın hizmetine sunulmasına öncelik verdiği ifade edilirken bu süreçte altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden şehir estetiğine kadar birçok alanda çalışmaların hız kazandığı kaydedildi.