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Başkan Güler: “Yöresel ürünlerin üretimini teşvik edeceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:26
Başkan Güler: “Yöresel ürünlerin üretimini teşvik edeceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yöresel ürün ve zanaat eserlerinin üretimini destekleyerek teşvik edeceklerini söyledi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe yönetim kurulları ile bir araya geldi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, AK Parti İlçe Başkanı Fazlı Eren ve yönetimi ile bir toplantı yapan Başkan Güler, geçen hafta meydana gelen heyelanın son durumu hakkında bilgi aldı.


Toplantının ardından Aybastı’dan getirilen yöresel üretim peynir, reçel, pekmez ve kemik tarak çeşitleriniinceleyen Başkan Güler Aybastı da 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan tarak imal eden Temel İbiş’in kemik taraklarıyla yakından ilgilendi.


30 yıl öncesine kadar Ordu’da bu tür tarak yapan çok usta bulunduğunu ancak bugün bu zanaatı devam ettiren usta kalmadığını belirten Başkan Güler, “İlçelerin kendi yöresine özgü bu tür yöresel ürünlerin ve zanaat eserlerinin imalatlarını destekleyip teşvik ederek bu ürünleri günümüze yeniden kazandırmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:26
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