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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Güler: “Geleceğin Ordu’sunu birlikte inşa edeceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 19:36
Başkan Güler: “Geleceğin Ordu’sunu birlikte inşa edeceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Meclisin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yeni dönemin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ederek, “Demokratik ortamda güzel bir seçim dönemi oldu ve Ordu’ya yakışır bir seçim gerçekleştirildi. Şimdi ilimize hizmet etmek için hazırız. Geleceğin Ordu’sunu birlikte inşa edeceğiz. Seçim dönemi bitti artık geçim ve yönetim dönemi başladı. Kardeşlik ve dostluk havası içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Ordu geliştikçe ülkemiz de gelişecek” dedi.



16 gündem görüşüldü


Başkan Güler’in konuşması ardından gündem maddelerine geçildi. 3 ek gündemle birlikte16 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis bünyesinde kurulması zorunlu komisyonlar ile Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu kurul ve birliklere ise üye seçimi yapıldı.


Gerçekleştirilen seçimler sonrasında Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Celal Tezcan, İkinci Başkan Vekilliğine ise Adem Atik getirildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanına kâtip olarak Serpil Koçan, Alper Bektaş asil üye olarak seçilirken Atakan Kılıç ve Yeliz Ürer Araz yedek üye olarak seçildi.


Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyonlar ise şu şekilde oluştu:


Büyükşehir Belediye Encümeni: Celal Tezcan, Yeliz Ürer Araz, Abdullah Coci, Aşkın Baş, İsmet Yücesoy


İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Kerim Em, Yeliz Ürer Araz, Abdullah Coci,Atakan Kılıç, Aşkın Baş


Çevre ve Sağlık Komisyonu: Olgun Özcan, İsmet Yücesoy, Fatih Abacı, Resul Ateş, Bahri Altun


Plan ve Bütçe Komisyonu: Ethem Rasim Uysal, Mehmet Gençay, Olgun Ocak, Macit Coşkun, Hüseyin İnanır


Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Ercan İnan, Nurettin Aydoğdu, Nevzat Ege, Hüseyin Kocakoç, Necmi Demir


Ulaşım Komisyonu: Hüseyin Cem Eyüpoğlu, Ruhi Özbay, Cengiz Koçyiğit, Namık Paç, Ayhan Usta


Hukuk Komisyonu: Mehmet Gençay, Murat Çavuş, Hüseyin İnanır, Edip Yerebasmaz, Muammer Özer


Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Züleyha Eriş, Mevlüt Yiğit, Hasan Baday, Nurten Çam, Turgut Sivrikaya


Türkiye Belediyeler Birliği Üyeleri: Mustafa Sayım Tandoğan, Beytullah Geçtan, Fikri Uludağ, İsa Türkcan, Hüseyin Temiz, Tuncay Kiraz


Tarihi Kentler Birliği Üyeleri: Kemal Kahraman, Ercan Çayıroğlu, Emre Bafra


Sağlıklı Kentler Birliği: Ahmet Şahin, Musa Sarıdiken


Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu: Mehmet Hilmi Güler, Aşkın Tören, Adem Atik


Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 9 Mayıs 2019 perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 19:36
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