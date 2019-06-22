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Başkan Gülbey’e onur belgesi verildi

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’e Ankara Şehit Gazi Sosyal Hizmet Merkezi’nce onur belgesi verildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
Başkan Gülbey’e onur belgesi verildi

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’e Ankara Şehit Gazi Sosyal Hizmet Merkezi’nce onur belgesi verildi.


Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletinin bölünmez birliği için bedenlerini bayrak yapan kahraman gazi ve şehit çocuklarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür edilerek onur belgesi verilen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ülkemizin varlığının devamı ve huzuru için canlarını hiçe sayıp tüm sevdiklerini acı ve yas içerisinde bırakmayı göze alan şehit ve gazilerimizi unutmak bu ülkeye ve millete ihanettir. Bizler gazilerimizi ve şehit çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza bu yardım ve destek projesini destekledikleri için ASİMDER Genel Merkezi olarak teşekkür ederiz. Bizleri bu onur belgesine layık gören Ankara Şehit Gazi Sosyal Hizmetleri Merkezine minnettarız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
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