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Başkan Gülbey’den yazar Mert’e plaket

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı Yazar Hapip Mert’e toplumun bilinçlenmesi için yazmış olduğu kitaplardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:41
Başkan Gülbey’den yazar Mert’e plaket

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı Yazar Hapip Mert’e toplumun bilinçlenmesi için yazmış olduğu kitaplardan dolayı teşekkür plaketi verdi.


ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Yazar Hapip Mert’in yazmış olduğu kitaplar ve bu kitabında işlemiş olduğu konularla toplumun aydınlanmasına ve bilinçlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Gülbey, “Iğdırlı hemşerimiz araştırmacı yazarHapip Mert yazmış olduğu onlarca kitaplar gençliğimizin bilincini açmıştır. Özellikle kitaplarında işlemiş olduğu toplumsal ve dini konularla toplumun bilinçlenmesi hususunda katkısı büyük olmuştur. Bizler Iğdırlı olarak yazarlarımızın sayısının artmasını temenni ederek, yazarımız Hapip Mert’e bundan sonraki çalışmalarında ve yaşantısında başarılar dileriz. Bu plaketi aynı zamanda Iğdır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları platformu adına takdim etmekteyim” dedi.


Araştırmacı yazar Hapip Mert ise, “Iğdır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu platformuna ve ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey’e bu duyarlı davranışları ve hemşerilerine sahip çıkmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu plaket benim için çok önem arz etmektedir. Dünyaya geldiğim ve gençliğimin geçtiği bu şehirdeki hemşerilerim tarafından çalışmalarımdan dolayı şahsıma plaket verilmesi beni hem duygulandırmış hemde


gururlandırmıştır” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Araştırmacı yazar Hapip Mert’e teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:41
  1. kitap

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