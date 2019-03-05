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Başkan Gülbey’den Dr. Kum’a plaket

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Pozitif Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Dr.

05 Mart 2019 Salı 10:57
Başkan Gülbey’den Dr. Kum’a plaket

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Pozitif Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kum’a teşekkür plaketi verdi.


ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır merkez ve köylerde bulunan okullara diğer İllerden topladığı kitapları dağıtarak eğitime destek veren ve toplumsal konularda duyarlı olmasından dolayı Iğdır Pozitif Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kum’a teşekkür plaketi verdi. Gülbey, “Şehrimizin toplumsal sıkıntılarının dile getirilmesinde ve çözüm noktalarında hep ön saflarda yer alan, aynı zamanda da gönüllü kitap kampanyaları başlatarak şehrimizin dağ köyleri dahil tüm okullarında okuyan çocuklarımıza kitap dağıtarak ufuklarının gelişmesine yardımcı olan Dr. Mehmet Kum’a ASİMDER Genel Merkezi olarak teşekkür eder bundan sonraki kampanyalarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Iğdır Pozitif Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kum ise, “ASİMDER Genel Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. En iyi yatırımın ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza olacağı düşüncesiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden çeşitli gönüllü yardım kampanyalarıyla topladığımız kitapları okullarımızda okuyan çocuklarımıza hediye ederek onların eğitimlerine destek olmaktayız. Bu kitapları bizlere ulaştıran gönüllülerimize ve bu nazik düşüncelerinden dolayı ASİMDER Genel merkezine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Pozitif Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kum’a teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:57
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