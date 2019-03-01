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Başkan Gülbey, Milli Eğitim Müdürü Gönen’i ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’i makamında ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 17:43
Başkan Gülbey, Milli Eğitim Müdürü Gönen’i ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’i makamında ziyaret etti.


Ermenistan devlet okullarında okul kitaplarında Müslüman Türkleri barbar gösterip 1915 yılında soykırımla suçlandığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan devleti resmi okullarındaki dördüncü sınıf tarih kitaplarında Türk düşmanlığı yapılmaktadır. 1915 yılında yaşanmış olayları sözde soykırım olarak adlandırıp körpecik beyinleri etkileyip düşmanlığı körüklemektedirler. Bizler ise tarih kitaplarımızda 1915 yılı yazılırken sadece Çanakkale zaferine yer verilmiştir. O dönem içerisinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde faşist Ermeni çeteleri taş üstünde taş koymayarak çoluk çocuk yaşlı kadın demeden katliamlar yapmıştır. Bunlar hiç söz edilmemektedir. Bu konuda Milli eğitim Bakanlığımıza sizin aracılığınızla başvurarak yeni eğitim ve öğretim yılında tarih kitaplarına eklenebilir” dedi.


Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, “Dernek çalışmalarınızı basından yakinen takip etmekteyim. Bu ziyaretiniz çok memnun ve mutlu etmiştir. 1915 yılında yaşanmış olayların hepsine yer vermek çok zor ancak teşkilatınız bu konuda bir rapor veya dilekçe bizlere verilirse onu Bakanlığımıza iletir gereken teklif çalışmasını yaparız. Tarihimizi iyi bilmeliyiz ki gelecekte bu soykırım ve faşist saldırılar yapılmasın. ASİMDER olarak bu milli konuda gerekli girişimleri yaparsanız bizlerde takip ederiz. Okullarımızda toplu izin alınır gerekli çalışmaları yaparsınız” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’e Türkiye-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ve bölgemizde Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:43
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