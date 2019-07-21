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Başkan Güder TKB ekibini yemekte ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı için Malatya’ya gelen konukları, Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:58
Başkan Güder TKB ekibini yemekte ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı için Malatya’ya gelen konukları, Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.


Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde Malatya Valisi Aydın Baruş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, TKB üyesi belediyelerin başkanları ile TKB Malatya Bölge Toplantısı için Malatya’ya gelen konuklar katıldı.


Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı’nın önemine dikkat çekerek, “Tarihi ve Kültürel mirasımızı tanıtma adına özellikle yukarı ve aşağı Fırat havzasında bulunan değerlerimizin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve bu bölgelerde neler yapılabilir, bu anlamda ortak değerlendirme toplantısını Malatya’mız da gerçekleştirmiş olduk. Malatya kayısının yanında tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir ilimiz. Özellikle Battalgazi’mizde tarihsel yarım adayı ayağa kaldırma adına, bugüne kadar 3 dönemde çaba sarf eden, kültürümüzü ve tarihimizi dışarıda tanıtmak adına girişimde bulunan, katkı sağlayan, daha önce Battalgazi Belediye başkanı olan ve şuan Büyükşehir Belediye başkanı olan Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Kendisinin orkestra şefliğinde inşallah biz, Malatya’daki diğer belediye başkanları olarak buradaki kültürel eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak ve bunu öncelikle ilimizde ve ilimizin dışında tanıtmak adına çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımızın Tarihi Kentler Birliği olarak misafiri olduk, şuanda Battalgazi Belediye Başkanımızın misafiriyiz. Bu yemekte bizi bir araya getiren değerli Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu onuru yaşatan tüm belediye başkanlarımıza ve Tarihi Kentler Birliği gönüllülerine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de, “Ben hepinize katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Tarihi Kentler Birliği’nin yukarı ve aşağı Fırat havzasının kültür bakımından değerlendirilmesi bakımından değerli Belediye başkanlarımız ile bir araya geldik. Malatya çok canlı ve renkli günler yaşıyor. Bu günlerde aramızda ne kadar sizler gibi değerli misafirlerimizi görürsek, bu festival ve toplantıların amacına ulaştığına kanaat getiriyoruz, bundan da çok mutluyuz. İnşallah Malatya’ya çok daha güzel günler gelecek, İnşallah Malatya birlik ve kardeşliğini bu sayede daha da pekiştirecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:58
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