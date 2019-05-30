Başkan Güder partililerle iftarda bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı ve Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

İftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yanı sıra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri ve partili yöneticiler katıldı. Burada ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Bu mübarek Ramazan ayının mağfiretini, bereketini inşallah hep birlikte ülkemizde ve İslam aleminde Rabbim müyesser eylesin. Bu Ramazan’ın son günlerinde,bu güzel ortamı sağlayan değerli başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, daim etsin inşallah. Değerli arkadaşlar, Rabbim bizi bu mübarek Ramazan’a nasıl ulaştırdıysa, inşallah daha nice Ramazanlara, önümüzdeki nice bayramlara hep birlikte bizleri ulaştırsın. Memleketimizde birlik, beraberlik daim eylesin inşallah” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, “Bugün bu iftarda bizi bir araya getiren yüce Rabbim’e hamd ediyorum. Gerçekten Ramazan’ı inanıyorum ki hepiniz dolu dolu yaşadınız. Bizler dolu dolu yaşamaya gayret ettik. Özellikle belediye olarak, iftar yemeğini kenar mahallelerde vermeye çalıştık. Belki bugüne kadar ulaşılmasında zorluk yaşanılan kesimlere ulaşmaya çalıştık. Buda eminim toplumda güzel bir görüntü olmuş oldu. Kısaca biz Battalgazi Belediyesi olarak, Ramazan’ı bir belediye nasıl aslına uygun olarak ifa etmesi gerekiyorsa, biz onu yapmaya gayret sarf ettik. Tabi belediyeler toplumun hizmetkarlık görevini üstleniyorlar. Bizlerde bu görevi ifa etme adına Battalgazi Belediyesi olarak yönetim kadrolarımızın şekillenmesini sağlamış olduk. Tabi daha öncesinde millete vermiş olduğumuz vaatler var, toplumun bizden beklentileri var. Onlara arkadaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz, inşallah Bayram’dan sonra Büyükşehirimizle, Yeşilyurtumuzla beraber arzulanan, istenen projeleri uygulamak için faaliyete başlayacağız. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Hakikaten Ramazan’ın manevi iklimi hepimizi etkilediğini ümit ediyorum. Sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu Ramazan’ın öncelikle Battalgazimize, Malatya’mıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine, tüm insanlığa hayır, barış, huzur getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.