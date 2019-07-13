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Başkan Güder, öğrencilerle piknikte buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na katılan öğrencilerle piknikte bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
Başkan Güder, öğrencilerle piknikte buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na katılan öğrencilerle piknikte bir araya geldi.


Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na katılan öğrenciler, ilk dönem kurslarını tamamladı. Yaz Okulu kapsamında yüzme, müzik, voleybol, basketbol, futbol ve İngilizce kursları başta olmak üzere birçok alanda açılan kurslara katılan öğrenciler, ilk dönem kurslarını tamamladılar.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi İspendere İçmeleri’nde piknik yapan öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Yaz Okulu’na öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. 2018- 2019 yılı eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere sahip çıkmak amacıyla belediyemiz tarafından Yaşam Merkezimizde 1 aylık olmak üzere 3 dönemi kapsayacak şekilde kurslar oluşturduk. Bu kapsamda ilk bir aylık dönemi bitiren çocuklarımızla burada bugün bir araya geldik” dedi.


Malatya’nın sağlık turizmi olan İspendere Şifalı İçme Sularında öğrencileri aileleri ile birlikte ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Güder, 17 Temmuz’da ise ikinci dönem kurslarının başlayacağını söyledi.


Arzu eden öğrencileri ikinci dönemdeki kurslara da alacaklarını ifade eden Güder, “İnşallah öğrencilerimizin yaz dönemini daha verimli bir şekilde değerlendirmesi adına öğretmenlerimizin nezaretinde bu kurslarımızı tamamlamak istiyoruz” İfadelerine yer verdi.


Çocukların ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Başkan Güder, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz neslimizi en güzel şekilde yetiştirmek, onlara vatan, millet, bayrak sevgisini, ülküsünü aşılamamız gerekiyor” dedi.


Kurslarda yüzmenin yanı sıra yabancı dil kursları, futbol, voleybol, basketbol ve değişik spor alanlarında öğrencilerin güzel bir yaz dönemi geçirmesi için çalıştıklarını söyleyen Güder, “Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğünüz bu tebessüm, bu memnuniyet bizleri de memnun ediyor. Yapmış olduğumuz işinde ne kadar doğru olduğunu, hep beraber burada müşahede etmiş oluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
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