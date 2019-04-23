Başkan Güder muhtarlarla bir araya geldi

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve dernek üyesi muhtarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “31 Mart seçimlerinde güzel bir başarı alarak yüzde 70’lik bir oy aldı. Burada bizlerde herkesin huzurunda hayırlı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ayrım yapmadan hizmet yapmanın gönül belediyeciliği için önemine dikkat çekerek, “Muhtarımın da ifade ettiğimiz gibi bir seçim süreci yaşamış olduk. Gerek muhtarlıklarda olsun, gerek belediyelerde olsun, belki farklı söylemler söylemiş olabiliriz, kalp de kırmış olabiliriz. Ama biz şuna inanıyoruz ki 31 Mart akşamı her şey bitti. Vatandaşımız,milletimiz, kimi uygun gördüyse, onun lehine kararlarını verdiler ve o arkadaşlar seçilmiş oldular. Ondan sonraki süreçte biz belediyeler, sizlerde muhtarlar olarak, şu bana oy verdi, vermedi düşüncesine kapılmadan, hepimizi bulunduğumuz yerde ve makamda insanlara hizmet vermek için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. İnşallah başarılı olmak içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.