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Başkan Güder, İspendere İçmelerinde inceleme yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:35
Başkan Güder, İspendere İçmelerinde inceleme yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulundu. İspendere İçmeleri ve yakında hasta kabulüne başlayacak olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp merkezi hakkında bilgiler alan Başkan Güder, İspendere İçmeleri’nin sağlık turizmine kazandırılması için çalışmalara hız verileceğini söyledi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın ve bölgenin en önemli şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şifalı sularının yanı sıra Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile sağlık turizmine büyük katkı sunacak olan İspendere İçmeleri’nin Malatya için önemine dikkat çeken Başkan Güder, sürdürülen çalışmalara hız verileceğini belirterek, “Daha önce Battalgazi Belediye başkanımız olan ve şimdi büyükşehir Belediye Başkanımız olan Selahattin Gürkan ve üniversitemizin girişimi ile buraya bir tesis kazandırılmış oldu. Bu tesiste arkadaşlarımızla birlikte incelemede bulunduk. İnşallah Malatya’mız için, özellikle bu bölge için, Türkiye’de önemli bir şifa kaynağı olabileceği hususunda bilgilerimiz var. Üniversitemizle beraber inşallah kısa sürede imkanlarımız dahilinde burayı Battalgazi’mize, Malatya’mıza kazandırma adına burada incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa sürede gerekli yerlerde, gerekli girişimlerde bulunarak, burayı Malatya’mıza kazandırma adına çalışmalarımızı hızlandıracağız” diyerek, İspendere İçmeleri’ni sağlık turizmine kazandırma adına çalışmalara hız verileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:35
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