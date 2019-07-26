Başkan Güder, gençlerle biraraya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede sınava hazırlanan gençlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Burada gençlerle çay içip, çeşitli konularda karılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Güder, gençlerin Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirmeleri karşısında, Millet Kıraathaneleri’nin sayısını artıracakları müjdesini verdi. Başkan Güder, ülkemizin geleceği açısında gençliğin önemli olduğunu ifade ederek, “Gençlik bizim için çok önemli. Çünkü biz bugün ömrümüzü veriyorsak, gelecek için ömürler adanıyor, gençliğimiz için ömürler adıyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathaneleri başlığı altında özellikle gençleri belli noktalarda toplamak, gençlerin ihtiyaçlarını belli noktada giderme adına. Bu arkadaşımız ders çalışacakken, belki evinden hiç dışarı çıkmayacak. Diğer arkadaşımız farklı yerlere gitme ihtiyacı hissedecek. Hem onların eğitim ihtiyaçlarını, bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Diğer taraftan da insanlar birbirleri ile bir sosyal ilişki kurmuş oluyorlar. En azından burada insanlar birbirleri ile aynı ortamı paylaştıklarında bir motivasyon da şekillenmiş oluyor, bir örnekleme olmuş oluyor. Dolayısı ile birbirlerini motive ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi olarak hizmet belediyeciliğinin yanında, sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini ifade eden Güder, “İşte üretilen politikalardan bir tanesi Millet Kıraathanesi. İnsanlar gelsinler sadece ders çalışma anlamında değil, gelip kendini geliştirebilme olanaklarını, imkanlarını burada sağlayabilsinler. Bilgi hazinelerini genişletebilsinler. Ve elde edemeyeceği eserler vs. olabilir. Biz burada belki binlerce eseri insanların hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Aşırı uç kitaplar hariç, insanları bölücülüğe, ayrımcılığa teşvik eden kitapların dışında tüm bilgi dağarcıklarını biz bu Millet Kıraathanelerimizde topluyoruz. Ve şuna da karşıyız. İnsanlar artık bir Google hastalığından kurtulsunlar. Yani hep telefon ile sanal dünya ile değil de, doğrudan bilgiye ulaşabileceği kaynakla temas halinde olabilsinler. Okuma alışkanlığımızı kaybetmeyelim. Okuma kültürümüzü kaybetmeyelim. Hani diyoruz ya; ’bilgi beşikten mezara kadardır’ Bunu kazanma adına her bireyin çaba sarf etmesi lazım. Bunun yanında insanlar arasındaki bağı güçlendirme açısından bu tür ortamlar önemli. Toplumun değişik kesimlerinden gerek renksel olsun, gerek ırksal olsun,gerek düşünsel olsun, farklı insanları bir araya toparlayabilme mekanları bunlar. İnsanların ortak noktalarını oluşturabileceği mekanlar. Bu yönü ile gerek Malatya’mız olsun, gerek Türkiye genelinde Millet Kıraathaneleri açısından güzel çalışmalar oldu” diye konuştu.

Battalgazi bölgesinde şu an 2 millet kıraathanesinin hizmette olduğunu dile getiren Güder, “Biz bunların sayısını arttırma adına şuan girişimlerimiz var” dedi. ” Battalgazi Belediyesi’ne ait bazı kampüsleri gençliğin hizmetine sunacaklarını da belirten Güder, “Biraz önce de ifade ettik özellikle Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezi’ne dönüştürme açısından Hanımınçiftliği’nde bir eski belediye binamız var. Ora ile ilgili şuan çalışmalar yapılıyor. O bölgedeki insanları da en azından öyle bir ortam ile buluşturmak gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıl 2019-2020 eğitim yılında o hizmeti gençliğimizin istifadesine sunacağız. Diğer taraftan da Orduzu’da da, böyle bir çalışmamız var. İnşallah oraları da gençliğimizin istifadesine sunma adına çalışmalarımızı yapacağız. Gençlik için mesela Sosyal Yaşam Merkezimiz var. Şu an orada yüzme kurslarımız devam ediyor. Bunun yanında futbol kursları, dil kursları, farklı oyun gruplarının oluşturmuş olduğu kurslar devam ediyor. Fitness aletlerimiz var o bölgede. Gerçekten hiçbir bölge de olmayan aletlerimiz var, oraya çok güzel yatırımlar yapmış olduk” şeklinde konuştu.

Başkan Güder, vatanda sahip çıkmanın yolunun gençlere sahip çıkmaktan geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm çabalarımız gençlerimiz için, geleceğimiz için. Onun için belediyeler olarak, kurumlar olarak, sivil toplum örgütleri olarak hepimizin bu konuda mücadele vermesi gerekiyor. Çünkü bu vatan bizim vatanımız, bu ülke bizim ülkemiz, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Biz çocuklarımıza sahip çıkmış olduğumuz müddetçe, ülkemize sahip çıkarız, vatanımıza sahip çıkarız. Türk milletine gerçekten teşekkür ediyorum. Onun bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü biz bir karış toprağımızı dahi vermeme adına canlarımızı seve seve bu vatan uğruna, şehit olma uğruna canlarımızı feda ediyoruz. Bu yönü ile cennet vatanımızı koruma, kollama, imar ve mamur etme, gelecek adına, geleceğe taşıma adına hepimizin görevleri var. Biz de belediye olarak üzerimize düşen bu görevi layığı ile yerine getirme adına mücadele ediyoruz. İnanıyorum ki yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olacak”