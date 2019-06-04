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Başkan Güder, bayramlaşma programlarına katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi bayramlaşma programına katıldı.

04 Haziran 2019 Salı 15:15
Başkan Güder, bayramlaşma programlarına katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi bayramlaşma programına katıldı. Başkan Güder, ilk olarak Ulu Cami’de Bayram Namazı’nı kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde güne bayram Namazı’nı Ulu Cami’de kılarak başladı. Bayram Namazı sonrası cami cemaati ile bayramlaşan Başkan Güder, daha sonra Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekilerle birlikte Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Güder, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Battalgazi ilçesinde bir ilki başlatalım dedik. Eskimalatyalı kardeşlerimizle Kervansaray’da bir araya gelip, Bayram’ın ilk günü sevincimizi burada paylaşalım istedik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim, bu bayramınızı en güzel bayram kılsın. Gelecek bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemiz üzerindeki karabulutların dağılmasına bu Bayram vesile olsun” şeklinde konuştu.


Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Battalgazi’de bir geleneksel bayramlaşma programı başlatalım düşüncesiyle böyle bir faaliyetin içerisine girdik” diyerek, bayramlaşma programına katılan vatandaşlara teşekkür etti.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha sonra Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından İnönü Kapalı Çarşı üzerinde ortaklaşa düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı.


Başkan Güder, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde son olarak AK Parti İl Teşkilatı tarafından Nikah Sarayı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Başkan Güder, Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:15
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