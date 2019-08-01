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Başkan Güder, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Yıldıztepe Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha önce açılan imar yolunun sıcak asfalt yapıldığını belirterek, Battalgazi halkına hizmet etme adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
Başkan Güder, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Yıldıztepe Mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha önce açılan imar yolunun sıcak asfalt yapıldığını belirterek, Battalgazi halkına hizmet etme adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.


Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe Mahallesinde daha önce açılan imar yolunda, bu kez sıcak asfalt çalışması yapıldı. Toplu taşımada trafiği rahatlatmak amacıyla açılan imar yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Battalgazi ilçesinde bulunan Yıldıztepe Mahallesi ile Anadolu Lisesi arasında bağlantı yolunun olmadığını belirten Güder, “Buranın yolu açılmış oldu. Özellikle ulaşımı kolaylaştırma adına, buradaki insanların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için bu yolu Battalgazi Belediyesi olarak açtık. Bugünde buranın asfaltlamasını yapıyoruz. Bu bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi. Belediyelerin sosyal belediyeciliğin yanı sıra hizmet belediyeciliğini de sürdürmesi gerektiğini dile getiren Güder, “Alt yapıyı ve üst yapıyı güzelleştirip, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için, hizmet belediyeciliğinin örneğini bugün burada hep beraber yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yıl özellikle kış şartlarının şiddetli geçmesi hasebiyle, özellikle dağlık alanlarında, bizim ücra bölgelerdeki yollarımızda aşırı zedelenmeler olmuştu. Bu yönüyle de birçok yolumuz sıkıntılı idi. Şuan özellikle merkezin dışındaki alanlarda bozulan yolları tamir etme adına, ekibimiz çalışmalarını yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Bugünden itibaren özellikle şehir içerisinde alt yapısı bozulan yollarımızı tekrar yapma adına, kullanımı kolaylaştırma adına çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımızı hızlandırarak, millete hizmet etme adına, çaba sarf etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
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