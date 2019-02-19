Başkan Görmez’e teşekkür belgesi

İzmir’de, Torbalı Kaymakamlığı’nın 1 yıl önce hayata geçirdiği "Geleceğine Sahip Çık" projesi, düzenlenen kahvaltı programı ile sona erdi. Projeye tam destek veren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür belgesi verildi.

Torbalı Kaymakamlığı Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Etüt ve Proje Merkez (TOSEP), Torbalı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma ve Torbalı Emniyet Müdürlüğü tarafından, Çaybaşı ve Yazıbaşı mahallelerinde uygulamaya konulan "Geleceğine Sahip Çık" projesi sona erdi. Proje kapsamında, Çaybaşı 80. Yıl Ortaokulu ile Yazıbaşı Uluğbey Ortaokulu’nda eğitim gören toplam 50 öğrenci, 1 yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı, iyi ve yararlı alışkanlıklar edinmeleri sağlandı. Torbalı Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanan projenin sona ermesi dolayısıyla Torbalı Belediyesi tarafından Kır Kahvesi’nde bir kahvaltı düzenlendi. Öğrenciler ve proje sorumlularının katıldığı toplantıda projeye katkı sunanlara, kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, katkılarından dolayı Kaymakam Kadir Sertel Otcu’da teşekkür belgesi aldı. Başkan Görmez adına teşekkür belgesini Başkan Yardımcısı Turgut Buluş aldı.

Projeden yararlanan öğrencilerin kamu kurumu ziyaretleri, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinlikler, müze ziyaretleri, spor etkinliklerine katılım gösterdiklerini ve projenin olumlu bir şekilde sona erdiğini ifade eden Kaymakam Kadir Sertel Otcu, “Geleceğine Sahip Çık projesi çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu projeye katılmadan önceki öğrenciler ile projeye katıldıktan sonraki öğrenciler aynı değil. Katıldığınız sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler de size olumlu anlamda çok şeyler kattı. Rehberlik öğretmenlerimiz sayesinde de sizdeki değişimi görme imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde de Subaşı ve Atatürk mahallelerinde projeyi uygulayacağız. Sizleri sevdiğimiz için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Bu projede Torbalı Belediyesi’nin de çok büyük katkıları oldu. Ulaşım, personel ve organizasyonlarda bize çok büyük katkı sağladılar. Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez’e ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.