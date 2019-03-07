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Başkan Görmez’den meclis üyelerine teşekkür

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07 Mart 2019 Perşembe 12:41
Başkan Görmez’den meclis üyelerine teşekkür

İzmir’de, Torbalı Belediyesi mart ayı olağan belediye meclis toplantısı gerçekleştirilirken, 2014-2019 dönemi son meclis toplantısında Torbalı Belediye Başkanı Başkan Adnan Yaşar Görmez, 5 yıldır Torbalı için uyumlu bir şekilde hizmet veren belediye meclis üyelerine teşekkür etti


Torbalı Belediyesi’nde, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye meclis toplantısının son bölümünde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Erman Çağlar, "5 yıldır birlikte görev yaptığımız belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere; belediye personelimize, bürokratlarımıza ve belediye çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem görev alacak olan arkadaşlarımıza başarılar, tekrar aday olmayan arkadaşlarımıza da özel hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.


Belediye meclis toplantısında bir teşekkür de CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özel’den geldi. Çarpıcı rakamlar açıklayan Özel, "5 yıllık belediye meclisimizin performans rakamlarına göre meclis toplantılarına katılım oranımız yüzde 60 oldu. Yüzde 97.5 oranında da ortak karar almışız. Bu da demek oluyor ki uyumlu bir şekilde ilçemizi ortak akıl ile yönettik. Bu birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Tekrar aday olan, tekrar görev alacak olan meclis üyelerimize başarılar dilerken, 2014 yılından bu yana görev yapan tüm belediye meclis üyelerimize ve belediye personelimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


5 yıldır örnek bir belediye meclisi olduklarını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "5 yıldır el birliği ile ilçemize hizmet üretiyoruz. Kavgadan, gürültüden uzak, ilçemiz menfaatleri için çalışan örnek bir belediye meclisi olduk. Aramızda meclisteki görevine devam edecek olan arkadaşlarımız var, devam etmeyecek arkadaşlarımız var. Ben şahsım, belediyemiz ve ilçemiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Torbalı’ya yaptığımız hizmetlerde meclis üyelerimiz kadar belediye personelimiz, bürokratlarımızın da çok büyük emekleri var, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik tablosunun, huzur ve kardeşlik ortamının bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Şu an çok güzel bir ortamda seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 31 Mart seçimlerinin şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:41
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