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Başkan Görmez’den kurs ziyareti

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşi Arzu Görmez ile birliktesosyal ve kültürel alanlarda açılan kursları ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
Başkan Görmez’den kurs ziyareti

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşi Arzu Görmez ile birliktesosyal ve kültürel alanlarda açılan kursları ziyaret etti. Başkan Görmez, kursiyerler ile fikir alışverişinde bulundu.



Torbalı Belediyesi bünyesinde 14 farklı branşta açılan kurslara ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarda kışın 2 bin, yazın ise 5 binin üzerinde kursiyer eğitim alıyor. Belediye, her yıl farklı branşları bünyesine katarak kurslarına devam ediyor. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, BKM’de devam eden resim kursu ile Torbalı Mahallesinde bulunan Torbalı Sosyal Eğitim Merkezindeki (TOSEM) Kur’an Kursu ve dikiş nakış kursunu ziyaret etti. Kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Görmez, kurslar hakkında bilgi verip, beklentileri dinledi. Vatandaştan gelen talep üzerine farklı branşları da bünyelerine kattıklarını dile getiren Başkan Görmez, gördükleri yoğun ilgiden mutlu olduklarını sözlerine ekledi. Başkan Görmez’in ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerler, verdikleri bu hizmetten dolayı Görmez’e teşekkür etti.



Yeni branşlar geliyor


İlçe halkının günlük yaşamdaki stresten uzaklaşmaları, el becerilerini geliştirmeleri, sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla 14 farklı branşta kurs açtıklarını dile getiren Başkan Görmez, “Belediyemiz bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, gitar, satranç, resim, tekvando başta olmak üzere farklı alanlarda kurslarımız mevcut. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde kurs sayımızı arttırıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine farklı yetenekler, özellikler katabilmek adına kurs merkezlerine geliyorlar. Belediye olarak asli görevlerimizin dışında ilçe halkının ilgisine göre kurslar açıyoruz. Kurslarımıza gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Spor kurslarına dünya şampiyonu olan sporcular yetiştiriyoruz. Resim, dikiş nakış gibi kurslarda ise el becerilerinin gelişmesi sağlanıyor. Yeni dönemde farklı branşları da bünyemize katmayı planlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
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