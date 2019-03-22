Başkan Görmez: "Bir üniversite için bütün koşullar uygun, Torbalı hazır"

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Yazıbaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı adayı ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Küçük Menderes Havzası’nda bir üniversite için bütün koşullar uygun, Torbalı hazır" dedi.

Cumhur İttifakı’nın Torbalı Belediye Başkan Adayı ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, seçim ziyaretlerine Yazıbaşı Mahallesi ile devam etti. Torbalı’ya 5 yılda yaptığı ve önümüzdeki dönem yapacağı hizmetleri anlatan Başkan Görmez, ilçenin kaydettiği ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı olarak bir üniversite için koşullarını olgunlaştığını söyledi. Başkan Görmez, "Yeni dönem projelerimiz arasında üniversite var" diye konuştu.

Bir önceki yerel seçimlerde verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini, 301 projeyi hayata geçirdiğini belirten Görmez, yeni dönem hedeflerini sıraladı. Sadece 5 yılda Torbalı’ya 500 milyonluk kamu ve belediye hizmeti kazandırdığını belirten Başkan Görmez, "Göreve geldiğimiz günden beri ihmal edilen bölgelerimiz başta olmak üzere ilçemizin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilendik. Torbalı’nın neresine giderseniz gidin, sağlıktan eğitime, altyapıdan ulaşıma kadar hemen her mahallemizde, her köyümüzde en az bir eserimizi göreceksiniz. İlçemizin topyekun gelişmesi ve kalkınması için Torbalı’nın merkezine ne hizmet yaptıysak, en kırsal bölgesine de o hizmeti götürdük. Hastanemizle, okullarımızla, çevre yatırımlarımızla, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla ilçemize değer katan projeler ürettik. 5 yılda 500 milyon kamu ve belediye hizmeti yaptık. Şimdi bu hizmetlerimize devam etmek için sizlerden 31 Mart’ta destek istiyoruz" diye aktardı.

"A"ilelerin güzel vakit geçireceği bir bölge oluşturacağız"

Yazıbaşı’nda iş yeri olduğunu hatırlatan Başkan Görmez, "Benim gönlümde Yazıbaşı’nın ayrı bir yeri var. Burada çok dostum, arkadaşım var. Bugüne kadar Yazıbaşı beni hep bağrına bastı, bu akşam da çok güzel bir şekilde karşıladınız, bu nedenle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Yazıbaşı’da meydan düzenlememiz, aydınlatma sistemimiz, düğün sarayımız, yol ve sokak çalışmalarımız ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ettik. Önümüzdeki dönem de bu hizmetlerimize devam edecek, bunun yanında Yazıbaşı’nın ortasından geçen bir deremiz var onun ıslahını sağlayacağız. Yazıbaşı’ya bir müjdemiz de üst tarafta bulunan çamlık alan. Orayı da inşallah koruluk haline getirip, ailelerin güzel vakit geçireceği bir bölge oluşturacağız” şeklinde konuştu.

"Bir üniversitenin kurulması için bütün şartlar olgunlaştı"

Başkan Görmez konuşmasına şöyle devam etti:

"250 yataklı Torbalı Devlet Hastanesi, diş hastanesi, huzur evi, SGK binası, belediye hizmet binası, Fetrek Çayı Islah Projesi, evde bakım birimi, sosyal market, düğün sarayları, bulvarlar, yürüyüş yolları, alt geçitler,spor sahaları, gençlik merkezi, millet bahçesi, sosyal eğitim merkezleri, köy konakları, bulvar aydınlatmaları, meydanlar, yeni okullar, eğitim vakfı gibi tam 301 projeyi ilçemize kazandırdık. Şimdi çıtayı daha da yukarıya taşıyoruz. İktidarla uyum, koordinasyoniçinde çalışmanın sağladığı performansla Küçük Menderes Havzasında Torbalı merkezli bir üniversitenin kurulması için bütün şartlar olgunlaştı.Ayrancılar’ dan Pamukyazı’ya kadar 25 kilometre uzunluğunda İzmir’in en büyük bulvarı için projemiz hazır. Yeni dönemde, Torbalı’ya kazandıracaklarımızla ilçemiz ikinci altın çağını yaşayacak."