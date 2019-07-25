Başkan Göksu’dan Başkan Aydıner’e ziyaret
Esenler Belediye Başkanı M.25 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, misafirini belediye hizmet binasının girişinde karşıladı. Daha sonra Aydıner’in makamına geçen ikili burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Tevfik Göksu, Başkan Aydıner’e hediye takdiminde bulundu.
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