Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin bittiğinin müjdesini verdi

Esenler’de Alevi dernekleri ile Esenler Sivil Toplum Merkezi işbirliğinde “Gelin Canlar Bir Olalım” isimli program düzenlendi. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Cemevi Mimari projesinin bittiğinin müjdesini vererek, "Ben Cemevi’ni yapıp vereceğim dedim. Allah nasip etti. Yerini yurdunu her şeyini hazırladık. Mimari projesi bitti” dedi.

Esenler’de faaliyet gösteren Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi Esenler Şubesi, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği, Esenler Anadolu Canlar Cemevi Derneği ile Esenler Sivil Toplum Merkezi işbirliğinde Esenler’de “Gelin Canlar Bir Olalım” isimli program düzenlendi. Hakkı Başar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu, Esenler Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Mehmet Kaya, Sanatçı Sabahat Akkiraz, birçok sanatçı ve aleviler yoğun katılım gösterdi. Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’ın renk kattığı gece boyunca Alevi vatandaşlar doyasıya eğlendi. Başkan Göksu Alevilere Cemevi mimari projesinin bitişinin müjdesini vererek sinevizyonda projenin mimarını izletti. Programda konuşan Göksu, Esenler’deki Alevilerin beklentileri doğrultusunda bazı talepleri ile ilgili müjde verdi.

“Bu toplantı hepimiz için çok anlamlı”

Toplantının önemini vurgulayan Başkan Göksu, “Bu gök kubbenin altında Anadolu coğrafyasını oluştururken ve her birimiz ‘Gelin canlar bir olalım’ derken acımızı, hüznümüzü, mutluluğumuzu ve sevincimizi paylaşalım. Bu gök kubbenin altında birlikte yaşarken her birimizi şunu çok iyi biliyoruz ki aynı dağın yeli aynı Allah’ın kulları olarak ve birlikte bu Anadolu coğrafyasında birlikte Türkiye olarak her birimizin durduğu yer neresi olursa olsun bastığın bu yerin bu topraklar olduğunu bilerek bu toprakların çocuklarının her birinin derdi, ihtiyacı kendi derdimiz oldu. Kendi ihtiyacımız olduğu şuuruyla elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymanın gayreti içerisinde bugün huzurlarınızdayız. Bu toplantı hepimiz için çok anlamlı. Anadolu Canları Derneği Başkanımız, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal Derneği başkanlarımız çok sık zamanlar geldiler. Dostça kardeşçe sohbetler ettik. En çok konuştuğumuz konu ise bir Cemevi nasıl yapılabilir sohbetiydi. Yer tesis ettiğim gün bilesiniz ki Esenler’de Cemevi’ni ben yapacağım dedim. Bu süre içerisinde elimden gelen ne katkı varsa sağladım. Ne zaman ki yer meselesini çözersem o zaman da Cemevi müjdesini vereceğim diye tekrarladım. Allah nasip etti. Çok büyük emek ve uğraştan sonra Esenler büyük bir imkana kavuştu. Bu imkanlar çerçevesinde biz şuna inanırız. Yunus’un dediği vardır ya ‘Yaratanı yaratandan ötürü sevmek’ biz bu toprakların Hacı Bayram Velisine de aşığız, Pir Sultan Abdal’ına da aşığız, biz Aşık Veysel’ine aşığız. Biz şuna inanırız. Bu topraklardan Mevlana’yı alırsanız, bu topraklardan Hacı Bayram Veli’yi alırsanız, bu topraklardan Yunus Emre’yi alırsanız, bu topraklardan Hacı Bektaş Veli’yi alırsanız, Pir Sultanı alırsanız, Aşık Veysel’i alırsanız bu toprakların ruhunu alırsınız. O zaman bu topraklar anlamsız hale gelir” diye konuştu.

“Cemevi’ni yapıp vereceğim dedim, Allah nasip etti"

Alevilere Cemevi müjdesini veren Başkan Göksu, “Toplantılarda ve hiç bir yarışmada inanmadığım hiç bir cümleyi söylemedim. Politik diller kullanabilirdik. Bugün, yarın, öbür gün diyebilirdik. Hep şunu söyledim. İlk imkan doğduğunda bu işi biz halledeceğiz, Allah’ın izni ile dedim. İşte bugün bunun müjdesini vermek üzere buradayım. Benden istedikleri bir Cemevi yeri verilmesiydi. Bize Cemevi yeri ver diyorlardı. Ben sizi on yıl beklettim. Bugün size sadece Cemevi yeri vermek olmaz. Ben Cemevi’ni yapıp vereceğim dedim. Allah nasip etti. Yerini yurdunu her şeyini hazırladık. Mimari projesi bitti” ifadelerini kullandı.