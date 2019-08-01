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Başkan Gökhan Yüksel’den, Kartal’a soluk aldıracak proje

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki sosyal donatı alanı ihtiyacını göz önünde bulundurarak, Kartal’a soluk aldıracak bir projenin gerçekleştirilmesi için ilk adımı attı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
Başkan Gökhan Yüksel’den, Kartal’a soluk aldıracak proje

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki sosyal donatı alanı ihtiyacını göz önünde bulundurarak, Kartal’a soluk aldıracak bir projenin gerçekleştirilmesi için ilk adımı attı. Yıkılan Kartal İlçe Stadı’nın yerine meydan ve park yapılacak.


Kartal İlçe Stadı’nın çürük yapı olarak tescillenmesi sonrası, vatandaşların can ve mal güvenliği için yıkımına karar verildi. Geçtiğimiz yıl başlanan yıkım çalışması, dükkânların bulunduğu kalan yapının da yıkılmasıyla önceki gün tamamlandı. Başkan Yüksel’in talimatıyla tüm alan temizlenerek, yeni projenin yapımına başlandı.


"Kartal’a marka değeri katacak"


Yıkılan stadın yerine, Kartal’a marka değeri katacak ve halkın sosyal ve kültürel anlamda nefes alabileceği ferah bir meydan yapılacak.


Türk ve eski Osmanlı mimarisinin geleneksel çizgilerini taşıyan Bedesten Alışveriş çarşısının da yer alacağı meydanda; ortak meydan avlusu, sosyal gelişim alanları, okuma salonları, ders çalışma salonu, sergi, galeri ve fuaye alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve çeşitli etkinlik alanları bulunacak. Projenin tamamlanması ile beraber Kartallılara mutlu ve huzurlu bir ortam sağlanacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
  1. sergi
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