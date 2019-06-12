Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dün meydana gelen yangında hasar gören Kartal Topselvi’de faaliyet gösteren fabrikada incelemelerde bulundu.

Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde yer alan düğme fabrikası, dün çıkan yangında hasar gördü. Başkan Gökhan Yüksel, beraberinde ki Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile yangında maddi hasar gören fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel, "Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı İsak Pardo ve fabrika çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları sırasındaki gayretleri nedeniyle itfaiye erlerimize teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelerek fabrikada meydana gelen zararları yerinde incelemek ve dayanışmamızı göstermek istedik. Yaşanan bu üzücü olayda tek tesellimiz, kimseye bir zarar gelmemiş olmasıdır. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı İsak Pardo, ziyaretinden dolayı Başkan Yüksel’e teşekkür ederek, ziyaret vesilesiyle gösterilen desteklerin kendileri için moral kaynağı olduğunu söyledi.