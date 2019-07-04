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Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Kartal Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik plan çalışmaları sürüyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Kartal Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik plan çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda vatandaşların da görüşlerini almak isteyen belediye, Kartal’ın mahallelerinde ’Mahallemi Dinliyorum’ adlı buluşmalar düzenliyor.


Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde önceki gün gerçekleştirilen ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmaları dün de Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerini kapsayacak şekilde, Topselvi Mahallesi Şehit İbrahim Doğan Parkı’nda düzenlendi. Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Toplantı öncesinde ’Mahallede Şenlik Var’ panayırına ev sahipliği yapan parkta, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Çok sayıda farklı atölyede bir araya gelen çocuklar, doyasıya eğlendi. Daha sonra vatandaşlar, ’Mahallemi Dinliyorum’ toplantısında mahalleleri için görüş ve önerilerini dile getirdi. Görevli belediye personeli de vatandaşların söylediklerini rapor hazırlamak üzere not etti.


"Yalı, Yunus ve Topselvi’nin geleceğine yönelik adımları hep birlikte atacağız"


Toplantıda vatandaşlara hitap eden Başkan Gökhan Yüksel, "Mahallelerimizin temel sorunlarını biliyoruz, ancak öncelikleri belirlemek adına ve hiç duymadığımız veya eksik bildiğimiz şeyler olabilir diye belediyemizin tüm birimleriyle beraber sizleri dinlemeye geldik. Yalı, Yunus ve Topselvi mahallelerimizin geleceğe yönelik adımlarını hep birlikte atacağız. Burada park sayımızı arttıracağız, çocuklarımız için spor alanları yaratacağız, kültür merkezini açacağız, kreş yapacağız, gençlik merkezi olacak. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır. Ekrem Başkanımızla beraber yapacağımız ortak projelerimiz de olacak." diye konuştu.


"Daha güzel bir Kartal için hep birlikte çalışacağız"


Sözlerini tamamlarken birlik vurgusu yapan ve vatandaşlardan beklentisini açıklayan Başkan Gökhan Yüksel, "Sizlerden beklentim, parkların ve yolların temizliği konusunda vatandaşlık görevimizi yaparak, birbirimizi uyarıp hep beraber bir takım olarak daha güzel bir Kartal için hep birlikte çalışmak. Bizler arkadaş ve komşu olduğumuzu unutmadan; sevgiyi, barışı ve kardeşliği ön planda tutarak, Kartal’da hep birlikte yaşadığımızı her daim hatırlayarak; daha güzel Kartal’ı hep birlikte oluşturabiliriz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:30
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