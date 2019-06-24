0553 313 94 23

Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Orhantepe Mahallesi’ndeki riskli yapılarda oturan vatandaşlara teknik danışmanlık sağlamak amacıyla hizmete açtığı "Orhantepe Mahallesi ve Çevresi Teknik Danışmanlık Ofisi" önünde düzenlenen toplantı ile devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin Orhantepe Mahallesi’ndeki riskli yapılarda oturan vatandaşlara teknik danışmanlık sağlamak amacıyla hizmete açtığı "Orhantepe Mahallesi ve Çevresi Teknik Danışmanlık Ofisi" önünde düzenlenen toplantı ile devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.


"107 bina riskli ilan edildi"


Sözlerine 6 Şubat’ta yaşanan Yeşilyurt Apartmanı faciasında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı ve ailelerine sabır dileyerek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Böyle vahim hadiselerin tekrarlanmamasını diliyoruz. Ancak gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Sadece Kartal’da değil, İstanbul’un 39 ilçesinde kaçak yapılar var. Bu vahim olayla birlikte birçok kişi yaşadığı binayla ilgili riskli yapı raporu almak için müracaatta bulundu. Başvurular sonucunda 107 bina riskli ilan edildi. Göreve başladıktan sonra riskli yapılarla ilgili çalışmalarımızı hızlandırabilmek ve bu sürece sizleri de dahil edebilmek için teknik danışmanlık ofisimizi hizmete açtık." dedi.


"Bu sorun sadece 107 binanın değil, tüm mahallenin sorunu"


Orhantepe Mahallesi’ndeki riskli yapıların yer aldığı alanın büyüklüğü hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Mahallemizde yaklaşık 850 bin metrekare yerleşim alanı mevcut. Yapı denetimlerinin devreye girdiği 2002 sonrasında ruhsatı alınan binalar, yaklaşık 150 bin metrekare alan tutuyor. Riskli yapı raporu alan 107 binanın yerleşim alanı, toplamda 158 bin metrekareye tekabül ediyor. 2002’den önce yapılıp riskli yapı denetimine başvurmamış binaların yerleşim alanı 500 bin metrekareye yakın. Dolayısıyla mahallemizde yer alan binaların çoğunluğunu, 2002’den önce yapılan binalar oluşturuyor. Yani bu sorun sadece 107 binanın değil, mahallenin tamamına yakının bir sorunudur. Hep birlikte mücadele edip bu işin içinden çıkmak lazım." diye konuştu.


Orhantepe Mahallesinde özel ada bazında dönüşüm modeli üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüksel, "Buna; bazı sokakları birleştirmek ve bazı caddeleri ortadan kaldırarak daha büyük adalar oluşturmak da dahil" diye konuştu.


Sorunu çözmek için ellerinde kısıtlı bir süre olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "3-4 ay içinde evlerin boşaltılması gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. O sürece gelmeden, çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizler kabul ederseniz, bu yolda ilerleyeceğiz. Bunun için de ciddi bir finansman gerekiyor. Hem devletimizin imkanları, hem de yatırımcıların bilgilenmesi için sunumlarımızı paylaşacağız. Ben de 500 metre ileride oturuyorum. Bu sorun, benim de sorunum. Bu işin siyaseti olmadığına inanıyorum. Bütün kapıları tek tek çalacağız. Ekrem Başkanla da bu konuyu istişare ettik. Kiptaş’ı devreye sokmaktan, emsal artışına kadar; birçok konuyu konuştuk. Bu kardeşiniz sorunu çözmek için her kapıyı çalacak, hiç merak etmeyin. Bu sorun, çözülene kadar tüm Kartallıların sorunudur.


Başkan Gökhan Yüksel, son olarak riskli yapılardan taşınma aşamasındaki vatandaşlara yardımcı olmak için bir ofis daha açacaklarının müjdesini vererek sözlerini tamamladı. Toplantıya katılan vatandaşlar, Başkan Yüksel’in açıklamalarından duydukları memnuniyeti alkışlarıyla gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici'den İmamoğlu'na tebrik
    1. Destici'den İmamoğlu'na tebrik
    2. Motorine 29 kuruş zam
    3. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    4. Bozok Ailesi gözyaşları arasında..
    5. Mikail Özerler'den altın madalya
    6. Seçim sonrası Ali İhsan Yavuz'dan ilk..
    7. Aksu: “AK Parti birliğin, beraberliğin..
    8. Geleceğin şampiyonları Çanakkale’de
    9. BAKKA teknik destekli eğitimler devam..
    10. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası
    11. Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları..
    12. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    13. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    14. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    15. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    16. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    17. Genç polis memuruna son tören
    18. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    19. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    20. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    21. Binali Yıldırım, sandık başında..
    22. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    23. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    24. Makineye kolunu kaptırdı
    25. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    26. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    27. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    28. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    29. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    30. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı