Başkan Gökhan, teknik inceleme gezilerine devam ediyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kentte yürütülen çalışma ve projeleri yerinde incelediği teknik gezilerini sürdürüyor.

Başkan Gökhan, teknik inceleme gezileri kapsamında çalışmaları devam eden Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Teknik ekiple birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde Başkan Gökhan, tesisin inşaat faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Bu kapsamda, Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat işlerinin %75’i, mekanik işlerin %65’i, elektrik işlerinin ise %30’u olmak üzere inşai faaliyetlerin %62’si tamamlandı. 2019 Haziran-Temmuz aylarında atıksu havuzlarının kuru ve ıslak kabulleri ve testlerinin yapılmasının planlandığı tesis, ardından işletmeye hazır hale gelecek. Tesiste şu anda inşai olarak tesis içi yol düzenlemeleri, bina cephe kaplama işleri; mekanik olarak havuzlar arası borulama ve mekanik ekipman montajları, elektrik işleri olarak scada yazılımları ve kablolama işleri devam ediyor.

Başkan Gökhan, öte yandan geçtiğimiz sezon açılan ve kentlilerden büyük beğeni alan Güzelyalı Piknik Alanı’nda da sezon öncesi gerçekleştirilen bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gökhan, bir süre önce hizmete başlayan Gasilhane Binasını da ziyaret ederek, çalışma ve faaliyetlere ilişkin personelden bilgiler aldı.

Başkan Gökhan ayrıca, şehirlerarası otogara da gerçekleştirdiği teknik gezisinde otogar esnafı ile bir araya geldi. Başkan Gökhan burada, esnafın talep ve önerilerini dinledi.