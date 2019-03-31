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Başkan Gökhan oyunu kullandı

Çanakkale’nin mevcut Belediye Başkanı ve CHP’li Aday Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile birlikte, oyunu kullanarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 11:22
Başkan Gökhan oyunu kullandı

Çanakkale’nin mevcut Belediye Başkanı ve CHP’li Aday Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile birlikte, oyunu kullanarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP’li Aday Ülgür Gökhan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 1151 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP’li Aday Ülgür Gökhan, "Vatandaşlar Çanakkale’de huzur içerisinde bir seçim geçiriyorlar. Kampanyamızda huzur içinde geçti. Çanakkale’ye yakışır bir tarzda seçim kampanyası yürüttük. Seçime katılan tüm adaylara bu güzelliklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç bir sıkıntı olmadan kardeşçe, rastlaştığımız yerlerde özellikle Ayhan Bey’le, hep kucaklaştık. Bu çok önemli. Çünkü ülkenin gerçekten sıkıntılı günlerinde ve özelliklede televizyondaki o hırçın politikadan sonra Çanakkale’de bu şekilde rahat bir biçimde kardeşçe bir seçim geçirmiş olması son derece anlamlı diye düşünüyorum. İşte barışın kenti dediğimiz noktada bu huzur, bereket, kardeşlik diyoruz. Bu bağlamda da bunu başardığımızı görüyorum. İnşallah bugünkü bu seçimde rahat, huzur içerisinde geçecek. İnsanlar görüyorum sokakta çocuklarını, torunlarını almışlar, sandığa gidiyorlar. Ben sonuç ne olursa olsun. Kim Belediye Başkanı olarak seçilirse, seçilsin. Bu kentte yine hep beraber kardeşçe hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden yine hizmet edeceğiz. Bu bakımdan Çanakkaleliler şanslı. Çünkü bu anlayışta hareket ediyoruz. Ve bu kentte bunun bozulmasını da istemiyoruz. Bozmayacağız, bozdurmayacağız ne olursa olsun. Burada her zaman birlik içerisinde Çanakkale’nin gelişmesi, kalkınması ve bu sıkıntıları atlatması için bizde elimizden geleni yapacağız. Ülkede bir ekonomik sıkıntı var olmuş olması her şeyi Ankara’dan beklememizi gerektirmez. Bizde burada elimizden geleni inşallah yapacağız ki, bir nebze de olsun insanlar rahat etsin. Dayanaşacağız, destekleşeceğiz. Ve burada sıkıntılarımızı birlikte aşacağız. İnşallah böyle olacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:22
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