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Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum gününü kutladı

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen CHP’li Ülgür Gökhan, 1 Nisan’ın doğum günü olması nedeniyle partililer ile birlikte hem seçimden galip çıkmasını hem de doğum gününü pasta keserek kutladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
Başkan Gökhan hem seçimi hem doğum gününü kutladı

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen CHP’li Ülgür Gökhan, 1 Nisan’ın doğum günü olması nedeniyle partililer ile birlikte hem seçimden galip çıkmasını hem de doğum gününü pasta keserek kutladı.


Çanakkale’de 3 dönemdir CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni de resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, 4’üncü döneminde yeniden başkan seçildi. 1 Nisan tarihinin doğum günü olması nedeniyle Başkan Gökhan ve eşi Hale Gökhan, partililer ile birlikte hem seçimi yeniden kazanmayı hem de 69’uncu yaş gününü pasta keserek kutladı.


CHP Lokali önünde gerçekleşen kutlamaya CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve partililer vatandaş katıldı. Partililere teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Gökhan, "Özgürlüklerin kentinde mutlu bir biçimde inşallah hep beraber 5 yıl daha yaşayacağız. Daha sonra uzun yıllarda bu kentte yine sizler özgürce yaşamaya devam edeceksiniz. Başka yıllarda normalde seçimler 27’si, 28’i, 29’u gibi oluyordu. Ertesi günü 1 Nisan olmuyordu. İlk defa 1 Nisan oldu. Oda bugüne, benim doğum günüme denk geldi. Dolayısıyla bu sefer 2 tane mutluluğu paylaşıyoruz. Bir seçimleri, bir de doğum günümü. Kimin bana oy verip, vermediğine bakmam. Ben Çanakkale’nin başkanıyım. Hepiniz Çanakkalelisiniz. Burada olan olmayan herkes Çanakkaleli. Çanakkale’yi daha ileri seviyelere, daha üst seviyelere çıkartmak için, hep beraber mücadele edeceğiz. Bunda başarılı olacağız" şeklinde konuştu.


Daha sonra Başkan Gökhan kendisi için hazırlanan üzerinde eşi Hale Gökhan ile birlikte fotoğrafının ve CHP logosunun bulunduğu pastayı kesti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
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