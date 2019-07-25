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Başkan Gökhan Gürel: Çalışmalarımızda vatandaşımızın talebi önceliğimizdir

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve elektrik hatlarının yeraltına alınmasından dolayı ilçenin sokaklarında oluşan çukurlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kapatıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
Başkan Gökhan Gürel: Çalışmalarımızda vatandaşımızın talebi önceliğimizdir

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve elektrik hatlarının yeraltına alınmasından dolayı ilçenin sokaklarında oluşan çukurlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kapatıldı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Altyapı çalışmalarını planlı şekilde bir mahalle bitip diğer mahalleye geçerek gerçekleştirdik. Elektrik hatlarını yeraltına alma çalışmalarını da aynı şekilde yaptık. Böylece vatandaşlarımızın daha az rahatsız olmasını ve oluşan çukurlardan dolayı araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştık. Şuan oluşan çukurları asfalt atmaçalışması yaparak tamamen ortadan kaldırdık. Amacımız vatandaşımıza hizmet getirirken onların en az zararı görmesi ve gelen hizmetten yararlanırken en iyisini almalarını sağlamak’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
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