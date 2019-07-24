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Başkan Geylani’den gazeteciler ve basın bayramı mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
Başkan Geylani’den gazeteciler ve basın bayramı mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, basında sansürün kaldırılışının 111’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Geylani, yayımladığı mesajda basın mensuplarının bayramını tebrik eden Başkan Geylani, basın çalışanlarının vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani açıklamasının devamında, ”Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkıları bulunuyor. Tarafsız, doğru ve objektif habercilik anlayışını benimseyerek, görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren ulusal ve yerel basın mensuplarımız önemli bir kamusal görevi yerine getirmektedirler. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle, ulusal ve yerel çapta şehrimizle ilgili gelişmeleri haberleştiren basın mensuplarımızın bizlere güç kattığını belirtmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilçemizde görev yapan basın mensupları olmak üzere fedakârca çalışan ve görevini hakkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
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