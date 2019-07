Başkan Geylani, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 22 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi Meclis Salonunda 22 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, belediye çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başkan Geylani, sırayla bütün mahalle muhtarlarını dinleyerek mahallelerdeki sorunları not aldı.

Muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bundan sonra her ay düzenli olarak siz değerli muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Sizlerin mahallelerinizle ilgili dileklerinizin, önerilerinizin ve sorunlarınızın çözümünde birlikte hareket edeceğiz. Sonuçta hepimiz halkımıza hizmet için buradayız. Dolayısıyla burada sizlerle birlikte hedef kitlemiz olan halkımıza hizmetin en iyisini götürmeye çalışacağız. Yapacağımız tüm hizmetlerde siz muhtarlarımızla birlikte koordineli çalışacağız. Bunun dışında mahalle toplantılarımız da başlayacak. Bütün sorunları gelip yerinde tespit edip çözüme kavuşturacağız. Tatvan’ın sıkıntılarını hepimiz de biliyoruz ve görüyoruz. Tatvan’ımız ile ilgili sorunları hızlı ve denetimli bir şekilde hep birlikte çözeceğiz. Şu an ilettiğiniz bütün problemleri ve istekleri not aldık. Birim amirlerimizle birlikte inşallah kısa süre içerisinde bu sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.