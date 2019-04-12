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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Geylani, mazbatasını alıp göreve başladı

AK Parti’den Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Emin Geylani, başkanlık mazbatasını alıp göreve başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 17:38
Başkan Geylani, mazbatasını alıp göreve başladı

AK Parti’den Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Emin Geylani, başkanlık mazbatasını alıp göreve başladı.


AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile parti teşkilatının eşlik ettiği Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan seçim kurulundan başkanlık mazbatasını aldı. Mazbatayı aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte Tatvan Belediyesine geçen Başkan Geylani, AK Parti’li olan ve 5 yıldır Tatvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fettah Aksoy’dan görevi devraldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen görev devir teslim programı kapsamında Başkan Aksoy’la karşılıklı olarak çiçek takdiminde bulunan Geylani, bugün itibariyle resmi olarak başkanlık görevini devraldı.


Görevi Başkan Geylani’ye devreden Başkan Aksoy, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Tatvan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Emin Geylani’ye şehrin mührünü ve başkanlık görevini gönül huzuru ile teslim ettim. Tatvan için yapacağı her hizmette kendisine başarılar dilerim. Allah yardımcısı olsun. Bana bu görevi tevdi eden ve 5 yıl boyunca hizmet etme şerefine ulaştığım değerli Tatvan halkına ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.


Görevi devralan Başkan Geylani ise, “Mazbatamızı aldıktan sonra şimdide devir teslim töreniyle belediye başkanlığı görevini Fettah Aksoy’dan devraldık. Fettah Aksoy’a şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim mahcup etmesin. Şehrimizi hep beraber daha iyi yarınlara taşıyacağız. Bu süreçte emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.


Görev devir tesliminin tamamlanmasının ardından iki başkan bir birlerine teşekkür ve başarı dileklerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:38
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