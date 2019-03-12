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Başkan Genç, yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çığlık mahallesinde yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Başkan Genç, yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çığlık mahallesinde yaşlı ve hastaları ziyaret etti. Başkan Genç, esnaf ziyaretleri için gittiği Çığlık mahallesinde vatandaşların evlerine konuk oldu.

 

Mahallede bulunan işyerleri ve kahveleri yaya olarak dolaşan Genç, belediye yatırımları ve önümüzdeki dönemde yapacağı projeler hakkında bilgi verdi. Esnafın sorunlarını dinleyerek not alan Belediye Başkanı Genç, Çığlık mahallesine yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek vermelerini istedi.

 

Esnaf ziyaretlerinin ardından mahalledeki yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret eden Genç, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaşlılarla sohbet edip bir isteklerinin olup olmadığını soran Turgay Genç, vatandaşlardan hayır duası aldı. Fırsat buldukça ilçedeki yaşlı ve hastaları ziyaret ettiklerini söyleyen Genç, “Bizlerin üzerinde çok emeği olan yaşlılarımızı zaman buldukça ziyaret etmeye gayret ediyorum. Bana ettikleri hayır duaları sayesinde çok daha başarılı işler yaparak ilçemize hizmet ediyoruz” dedi. Başkan Genç’in ziyaretlerine Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Kazım Gedik ve Meclis üyesi adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
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