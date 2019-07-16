Başkan Genç, tedavi gören zabıta memurunu ziyaret etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya’da özel bir hastanede kanser tedavisi gören zabıta memuru Fahri Bozkurt’u ziyaret etti. Güçlü bir aile oldukları vurgusu yapan Başkan Genç, kısa süre önce Pankreas kanseri teşhisi konulan 20 yıllık zabıta memuru Bozkurt’a moral verip, “kısa sürede iyileşerek yeniden aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru Fahri Bozkurt’a iki hafta önce Pankreas kanseri teşhisi konularak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Başkan Genç, hasta personelini ziyaret ederek zabıta memuruna ve ailesine moral verdi. Ziyarete Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürü Elvis Coşar’da katıldı.

Ziyarette Döşemealtı Belediye Başkanı Genç’e refakat eden Memorial Hastanesi Başhekim yardımcısı Uz. Dr. Erhan Kılıçoğlu, zabıta memuru Fahri Bozkurt’un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Doktorların izlediği tedavi hakkında bilgi alan başkan Turgay Genç, “Deneyimli personelimiz Zabıta memuru Fahri ağabeyimize acil şifalar diliyorum. Kendisi çok özverili ve herkes tarafından çok sevilen bir arkadaşımız. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönecek. Tüm belediye personelinin selam ve dualarını getirdim” dedi.