0553 313 94 23

Başkan Genç, sanayi esnafına misafir oldu

Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına konuk olan Başkan Turgay Genç, esnafın sorunlarını dinledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:00
Başkan Genç, sanayi esnafına misafir oldu

Döşemealtı Sanayi Sitesi esnafına konuk olan Başkan Turgay Genç, esnafın sorunlarını dinledi. Geleneksel kahvaltı programında esnafla bir araya gelen Başkan Genç, çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

 

Son 5 yılda Döşemealtı’na 100’ün üzerinde proje hazırlayıp hemen hemen tamamının hizmete açıldığına vurgu yapan Başkan Turgay Genç, Döşemealtı’na yapılan her yatırımın bölgemizin kalkınmasına, vatandaşımızın refahına ve esnafımızın kazancına vesile olacağına inandığını söyledi.

 

Başkan Turgay Genç “2014 yılından bu yana hemen her yıl siz değerli esnaf kardeşlerimle bir araya gelip sorunlarınızı dinliyor, çözüm üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Ulaşım ve iş verimliliğinin artması amacıyla Sanayi Sitesi’ni Antalya-Burdur karayoluna bağlayan yaklaşık 2.5 kilometrelik yolu asfaltlayarak hizmete açtık, ara yolların bakım, onarım ve tamiratını yaptık, çevre düzenlemeleri yaptık, dolayısıyla esnafımızın taleplerine duyarsız kalmadık” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:00
  1. Burdur
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün
    1. İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber..
    2. Fuat Çapa, "Ligin ikinci yarısının çok..
    3. Başkan Kayda: “Salihli’nin geleceği..
    4. "Birlik ve beraberliğimizi bu mübarek..
    5. Gönüllerin Belediyesi Kocasinan’da..
    6. GAPFOOD ve GAPTARIM Fuarı
    7. "İran'da 19 milyon fakir var"
    8. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü..
    9. Kilis’te Yeşilay Haftası kutlamaları
    10. ALES başvuruları son dakika ALES 2019..
    11. Ejder Demir’e ’kurt’lu gönderme
    12. Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri..
    13. Kahtalı öğrenciler bilimsel ve gözlem..
    14. Akpınar Mesire alanın yapımı tamamlandı
    15. E-5’te görenleri şaşkına çeviren..
    16. Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül..
    17. FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5..
    18. Soylu: "Dağa götürülenler kimin..
    19. Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna
    20. İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle..
    21. Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını..
    22. Van TSO’dan festival öncesi esnafa..
    23. Yazarlarıyla ünlü Adana’ya "Yazarlarevi"
    24. Profesöre FETÖ’den 7.5 yıl hapis
    25. Aliağa Belediye meclisi toplandı
    26. ÖSYM öğrencileri uyardı! Bugün son gün
    27. İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma..
    28. Pendik’te park halindeki minibüse..
    29. Aydınlı kadın girişimciler başkanını..
    30. Adıyaman’da şiirler yarıştı
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!